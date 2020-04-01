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(Özel) 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, kuşları için canını hiçe saydı

Bahçelievler'de yaşayan 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta bulunan güvercinleri besleme devam etti.

01.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:44
(Özel) 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, kuşları için canını hiçe saydı
Bahçelievler 'de yaşayan 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta bulunan güvercinleri besleme devam etti. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından evine gönderilen Çakmakçı, güvercinlere yiyecek veremediği zaman gece rüyalarına girdiğini söyledi.

Dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı alınmıştı. Bahçelievler'de yaşayan 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen sokakta bulunan güvercinlerin aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini söyleyerek her sabah güvercinleri besliyor. Her sabah motoru ile Bahçelievler Soğanlı Caddesi'nden başlayarak Haznedar Caddesi'ne kadar hayvanları besleyen Çakmakçı, bir yandan da hayvansever vatandaşlara yem satarak geçimini sağlıyor. Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri Çakmakçı'nın durumunu görmezden gelmeyerek yardım elini uzattı. Zabıta ekipleri tarafından evine gönderilen Çakmakcı'ya güvercinlerin beslenme sözünü ise yine zabıta ekipleri verdi.

"Yiyecek vermediğim zaman gece rüyalarıma giriyor"

25 yıldır her sabah erkenden uyanarak çok sevdiği kuşlarını beslediğini söyleyen 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, "Soğanlı'dan buraya kadar hayvanlara yiyecek vere vere geliyorum. Ondan sonra buradan yemi satıyorum akşam evime gidiyorum. Hayvanlar aç kaldığında ne olacak? Yiyecek vermediğim zaman gece rüyalarıma giriyor. 25 senedir her gün buraya geliyorum. Su, ekmek veriyorum. Bu hayvanların aç kalması çok büyük günah. Kediler aç kalmasın, kuşlar aç kalmasın. Allah bize rızık veriyor. İnşallah Allah'ın izni ile bu hastalıktan kurtulacağız. Martılara da simit getiriyorum. Geçenlerde yavru bir kumru geldi düştü yaralandı onu aldım tedavi ettim. Yem verdim. Allah diyor ki hayvanları unutmayın. Ben de unutmuyorum" diye konuştu.

"Aramızda bir miktar ödeme toplayalım dedik ama kabul etmedi"

Her gün Çakmakçı'nın kuşları beslediği alanda servise çıktığını söyleyen minibüs şoförü Adıgüzel Şamyıldız, "Durağımız burası olduğu için her servis geldiğinde kendisine 1-2 TL ödeme yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. O da bizden aldığı ücret karşılığında kuşlara yem veriyor. Geçimini bu şekilde sağladığını biz biliyoruz. Kendisini uyardık senin için sakıncalı Kamil Amca virüs var dedik. Gerekirse aramızda bir miktar ödeme toplayalım dedik ama kabul etmedi" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Zabıta, Sabah, Güncel
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