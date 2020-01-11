Haberler » Güncel » (Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi - Haber

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi

Eskişehir'de soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köye inen kurt, güneşin doğuşunu çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı.

11.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:58(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
'de soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köye inen kurt, güneşin doğuşunu çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı.

Eskişehir'in merkez ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Türkmen Tokat Mahallesi'ne sabah saatlerinde aç kalan bir kurt indi. Zorlu kış şartlarından dolayı yaşam alanının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, güneşin doğuşunun fotoğrafını çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı. Bir anda kurdu karşısında gören vatandaş şoka uğradığını söyledi. Bölgede bir süre yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10  Irak Başbakanı Abdulmehdi Erbil'de - Haber
13:10  Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu - Haber
13:10  2019'da 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Haber
13:10  Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı - Haber
13:05  Bakanlar Siirt Valiliğini ziyaret etti - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 13:11:00