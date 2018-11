AK Parti İzmir'de Gözler 3 Aday Adayında

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:25



Son dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun da adının geçmesiyle gözlerin çevrildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için üç isim üzerine yoğunlaşıldığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül , "Birçok isim konuşuluyor ama üç isim ön planda" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara kulislerinde birçok isim konuşuluyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun adının geçmesiyle gözler yine İzmir'e çevrildi. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak , AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya , AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül gibi birçok kişinin adı geçti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, büyükşehir adayları ile ilgili ilk kez konuştu. Şengül, İzmir'de 3 isme yoğunlaşıldığını ve bu isimlerin arasında karar verilmeye çalışıldığını söyledi.Yerel seçim süreci başlamadan hazırlıklara başladıklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, her ilçenin fotoğrafının çekildiğini ve neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.Büyükşehirle ilgili de ciddi şekilde çalıştıklarını dile getiren Şengül, "Teşkilatlarımızda kimler aday olabilir, aday konusunda ciddi şekilde profil araştırması ve çalışmaları yaptık. Bir bize müracaat eden aday adaylarımız var bir de onun dışında müracaat etmeyen, siyasetle alakası olmayan ve biz sahaya indiğimizde sahadan aldığımız isimleri, siyasete davet ettiğimiz isimler var. Belki ilk defa bizimle beraber siyasete başlayacak, şu anda aday adayı ya da aday adayı olacak bilmiyoruz. Bu şekilde aday adaylarımız var, onları hazırladık. Bu önümüzdeki süreçte İzmir'de çok zevkli, Türkiye'nin gündemini oluşturacak bir seçim yarışı olacak. İzmir hiç de öyle birilerinin kalesi olmadığı, sağduyulu olduğu, o birikmiş sorunları ve verilen vaatlerin yerine gelmediğini görüyor. İzmir çözüm istiyor. Önümüzdeki süreçte İzmir kararını verecek. Bakalım heyecanlı bir şekilde sürece hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı."Şu anda net 3 isim ön planda ve onlara yoğunlaşıldı"Genel merkezin İzmir'den üzerinde yoğunlaştığı 3 ismin olduğunu açıklayan Aydın Şengül, "Şu anda 3 isim gündemde olan ve ön plana çıkan. Birçok isim konuşuluyor ama 3 isim ön planda. İçeriden de dışarıdan da olabilir. Konuşulan adaylara zaten kamu oyuna baktığımızda büyük çoğunluğu İzmirli ama dışarıdan adaylar da var. Biz de merakla bekliyoruz" dedi."Arka planda da konuşulan isimler var"AK Parti'nin büyükşehir adayı için birçok ismin konuşulduğunu dile getiren Şengül, "Bir kamuoyunda konuşulan isimler var, bir de kamuoyunun arka planında konuşulan isimler var. Büyükşehir belediyesi ile ilgili bazen sırf renk olsun diye ortaya konulan, alakası olmayan belki belli isimler de basında yer alabiliyor. Ama en doğru kararı teşkilatımız verecektir. Zaten süreç başladı. Büyükşehir belediye başkan adayımız da müracaat edecek diye bir şey yok. Zaten 18'inde temayül yoklamamız var. Teşkilatımızın görüşlerini alacağız" dedi."Bir ay içinde netleşecek"Hem AK Parti Genel Merkezi'nin hem de kendilerinin nasıl bir aday olacağı noktasında kamuoyu yoklamaları yaptıklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Şengül, "Şöyle bir algı oluşmuş; adayın sanki çok tanınmış, kamuoyunun bildiği, öne çıkan böyle bir durum yok. Ben öyle kamuoyunda çok tanınmış, bildik isim olması gerektiğine inanmıyorum. Yeter ki gerekli o bilgi, eğitimini almış, yöntemi kabiliyeti olan, kenti tanıyan, kentin sorunlarına çözüm üretebilecek belki çok az tanınan belki hiç tanınmayan bir profil de olabilir. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz zaten çok az bir süreç kaldı. Belki önümüzdeki 1 ay içerisinde büyükşehir belediye başkan adayımız netleşecek. Adayın hayatındaki geçen süreç de önemli şimdiye kadar geçişinde herhangi bir defosu olmaması gerekiyor, ciddi anlamda başarılı, yönetim kabiliyeti olan, bilgisi, eğitimi, iletişim kurma kabiliyeti olabilecek bir çok kriterimiz var. Siyaset dışarıdan görüldüğü kadar kolay değildir. İçinde enerjisi olabilen onu yansıtabilecek herhangi birisi olabilir. İş dünyasından, sivil toplum örgütünden, siyasetin içerisinden her kesimden olabilir" diye konuştu."Süleyman Soylu'nun benimsendiğini gösteriyor"Son dönemde büyükşehir adaylığı için özellikle Ankara kulislerinde adı geçmeye başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday olup olmamasına ilişkin de konuşan Aydın Şengül, " İstanbul oldu mu Süleyman Bey, Ankara'da Süleyman Bey, İzmir'de Süleyman Bey geçiyor. Hepsine yakıştırılabiliyor ki bu da onun ne kadar başarılı bir süreç geçirdiğini ve benimsendiğini gösteriyor. Elbette konuşuluyor, ön plana atılıyor ama ben Süleyman Bey'in böyle bir talebi olmadığını biliyorum. Öyle bir şey olursa da kimse büyükşehir belediye başkan adayımız onu kucaklarız, herkesle çalışırız. Biz zaten tecrübeli bir teşkilat olarak bizim belediye başkan adayımız büyükşehir ve ilçelerde gelmeden önce biz onların neler yapabileceklerine dair bütün hazırlıkları yapıyoruz" dedi."Mahmut Özgener kabul gören bir isim"Şu anda seçim kampanya çalışmalarını tamamladıklarını da belirten Aydın Şengül, 10-15 gün sonra kampanyalarının ilk işaretlerini il başkanlığı olarak başlayacaklarını söyledi.Kulislerde adı güçlü bir şekilde geçen eski Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e ilişkin Şengül, "Mahmut Bey İzmir kamuoyunda, Türkiye'nin de tanıdığı, sivil toplum örgütlerinde görev yapmış, iş hayatında kendini kanıtlamış bir iş adamı ve şu anda İzmir Ticaret Odası Başkanımız. İzmir'deki tüm camiada, toplum kesiminde kabul gören bir isim. Evet ismi geçiyor, konuşuluyor. Kendisiyle ilgili birçok konuda İzmir ile ilgili konularda sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olur aday olur mu olmaz mı, bu hem genel merkezimizin hem de Mahmut Bey'in vereceği karardır" ifadelerini kullandı."Ben il başkanlığını talep etmedim, görev verilirse"AK Parti İ Başkanı olarak büyükşehir belediye başkanlığına kendisinin de adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine Aydın Şengül şunları söyledi:"Evet ismim gündeme getiriliyor. Ben il başkanı olmadan önce, il başkanı adayı olmadım. Gerekli araştırmalar yapıldı, kamuoyuna ve teşkilatlara soruldu, bizi uygun gördüler, görevi tevdi ettiler, biz de göreve başladık. Önümüzdeki süreç ile de ilgili beni büyükşehir belediye başkanlığına adayım diye bir şey söz konusu değil. Ben il başkanıyım ve şu anda İzmir'de gerçekten başarılı olmak istiyoruz, belediye sayımızı artırmak, büyükşehir belediyesinde de Ak Parti belediyeciliği getirmek istiyoruz. Bununla ilgili de tüm çalışmaları yapıyorum. Önümüzdeki süreçte ne olur, nasıl bir süreç çıkar, bize böyle bir görev verirler mi hiç onları düşünmüyorum, ben önüme bakıyorum. Görev verildiği zaman zaten kamuoyu da ne olduğunu görecektir. O görevi aldığımız teşkilat terbiyesi gereği biz gerçekten 15-16 yıldır gözümüzü AK Parti'de açtık, her kademesinde görev yaptık. Ben teşkilatımızın mahalle temsilcisinden il temsilcisine, milletvekilinden genel merkeze kadar tüm kademelerini biliyorum, hepsiyle çalıştım. Şehir plancısıyım, İzmir'in sorunların çok iyi biliyorum. Nasıl bir çözüm önerisi getirilebileceğini geçmişte milletvekilliği ve il başkanlığı yaptığım süreçte birçok projenin çözümü noktasında ciddi katkılarımız oldu. Şu anda il başkanlığım sürecinde de aynı şekilde bunu yapaya çalışıyorum. Ben kentimi, şehrimi seviyorum. Ben İzmir'den 3 gün ayrı kaldığımda özlüyorum ve İzmir'in daha iyi şeyler hak ettiğini düşünüyorum. Büyükşehir adaylığında ben ya da şu asla biz böyle bir kaygı içerisinde değiliz. Kim olursa olsun AK Parti adayı biz bir ekibiz. Biz tek başımıza başarıyı kazanmayız, ekibimizle birlikte kazanırız."Büyükşehir belediye başkanlığı için CHP 'nin büyükşehir adayının açıklanmasını beklemeyeceklerini dile getiren Şengül, Aralık ayının ilk haftasında büyükşehir adayının belli olacağını, ardından ilçe belediye adaylarının belirleneceğini ve yıl sonuna kadar adayların netleşeceğini söyledi."CHP'den kim aday olursa olsun işimize bakıyoruz"CHP'nin adayının kim olacağının kendileri için bir önem arz etmediğini dile getiren Şengül, "Biz onların içlerine karışmak da istemiyoruz. Kim aday olur ne olur biz işimize bakıyoruz rakip partinin eksikliklerini bulalım, onu karalayarak onun üzerinde siyaset yapalım bunlar eskidi bunu etik ve doğru bulmuyorum" diye konuştu."En fazla kadın aday bizde olacak iddia ediyorum"Seçimlerde şimdiye kadar olan seçimlerden daha fazla kadın adayın ön plana çıkacağını da açıklayan Şengül, "Mümkün olduğunca şimdiye kadarki en fazla kadın aday olmasını istiyorum İlçelerle ilgili o konuda ciddi çalışmamız var. Ciddi kadın adayımız olacak, diğer siyasi partilerden çok daha fazla kadın adayımız olacak İzmir'de iddia ediyorum" dedi.Adaylık başvurusu 100'ü geçtiAK Parti'de 5 Kasım'da başlayan ve süresi uzatılan adaylık başvurularının 100'ü geçtiğini de sözlerine ekleyen Şengül, "Şu anda başvuru sayısı 100'ü geçti ama bunun içinde ilçe başkanlarımız yok, onlardan da aday olmak düşünenler var. 30 ilçemizde 100'ü geçmiş durumda ve beklediğimiz çok üstünde. Daha önceki seçimlerle bu seçimi ayırdık. 'Herkes aday adayı olmasın yarış içerisine girmesin.' Hatta biraz da bizden izin almadan adaylık başvurusu yapmasın biraz da o yüzden frenledik. Belki çok daha fazla olurdu ama böyle herkesin de 200-300 başvuru olup da sonra kendi aralarında çatışmalarını, kutuplaşmalarını istemiyorum. Ama yine de hereksin demokratik hakkı süreç içerisinde de herkese çağrıda bulunduk, 'müracaat etmek isteyen etsin' diye. Şu anda süreç devam ediyor. Biz adaylık başvurularını aldık, tartışıyoruz, bakıyoruz, anketler yapıyoruz aday adaylarımız arasında, temayül yoklamalarımız var. Genel merkezimizle, milletvekillerimizle görüşüp nihai kararı hep birlikte vereceğiz. Büyükşehir belediye başkan adayımız netleştikten sonra hep beraber ortak akılla belirleyeceğiz" diye konuştu. - İZMİR