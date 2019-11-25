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(Özel) Akaryakıt istasyonunda bu kadınları görenler şaşırdı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda görevli kadınlar, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla yüzlerine yaptıkları darp makyajlarıyla ve hazırladıkları dövizlerle müşterilere hizmet ederek farkındalık oluşturdu.

25.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:33(Özel) Akaryakıt istasyonunda bu kadınları görenler şaşırdı
ESKİŞEHİR (İHA) – 'de bir akaryakıt istasyonunda görevli kadınlar, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla yüzlerine yaptıkları darp makyajlarıyla ve hazırladıkları dövizlerle müşterilere hizmet ederek farkındalık oluşturdu.

Bir akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler çalışan kadınların yüzlerindeki morlukları görerek ilk başta şaşırdı. Ardından makyaj olduğunu anlayan müşterilerin yapılan çalışma hoşuna gitti. Özellikle kadın sürücüler etkinliğe destek verdi. Hazırlanan dövizlerle çok sayıda müşteri de fotoğraf çekindi. İstasyonda çalışan erkek çalışanlarda 'Kadına Şiddete Hayır' yazılı tişörtleri giyerek, etkinliğin içinde yer aldı. '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla böyle bir etkinliğe imza atan akaryakıt istasyon Müdürü Gönül Ünel, konuyla ilgili tüm gün gelen müşterileri bilgilendirdi.

Yapılan etkinlik ile ilgili konuşan Gönül Ünel, "25 Kasım'da kadına şiddete hayır diyoruz. Aslında biz şiddetin her türlüsüne, fiziksel ya da sözel hayır demek için özel makyajlar yaptık ekibimle" dedi.

"Yapılan şiddeti yüzümüzde görsünler"

'Bize yapılan şiddetin bir nevi yüzümüzde görmelerini istedik' diyerek etkinliğin amacını belirten Ünel, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Bize neler yapıldığını görmek istedik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle kadın müşterilerimiz çok taktir ediyorlar. Çünkü şiddeti gören biz kadınlarız. Bunun yanında çoğu erkek de bizi destekliyor. Çok güzel bir şey yaptığımızı söylüyorlar. Güzel bir gün geçiriyoruz açıkçası. Biz şiddet görmek istemiyoruz. Fiziksel ya da sözel. Erkekler tarafından bazı şeylere mecbur edilmek istemiyoruz. Bize dokunmayın."

Etkinliğe destek veren kadın müşteri Meserret Kamber ise, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Özellikle de kadına şiddete asla diyorum. Erkeklere bu konuda daha çok görev düştüğüne inanıyorum. Annelerin erkek çocuklarını iyi ve farklı bir gözle yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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