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Özel) Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart !..

özel açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:28
Özel) Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart !..
özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs için 'evde kal ve, kurallara uy' diyen Palabıyık, yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde hızla yayınlan koronavirüse karşı lütfen kurallara uyalım ve oyunu kurallarına göre oynayalım. Bu oyunun kuralı 14 gün. Sağlık Bakanlığımızın ve devlet büyüklerimizin yayınlamış olduğu uyarıları dikkate alalım. Ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Evde kalmayıp dışarıya çıkanlara 'kırımızı kart'. Evde kal Türkiyem" açıklamasında bulundu.

Ali Palabıyık çocuklarına milli takım formalarını giydirip evin içinde top oynarken faul yapan büyük oğluna sarı kartını gösteriyor. Karta itiraz eden oğlu sahayı terketmek isterken yani evin kapısını açıp gitmek isterken ise durdurup bu kez kırmızı kartını gösteriyor. Durumun hafızalara kazınması için çocuklarıyla bir mizansen daha yapan Ali Palabıyık; bu kez ortanca çocuğuna evin kapısından çıkmaya kalkışınca büyük oğlunun kırmızı kart göstermesini istiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Palabıyık'ın açıklamaları

-Çocuklarıyla kırmızı kart göstermesi

-Evden çıkmaya çalışan çocuklarına kırmızı kart göstermesi


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler : Ali Palabıyık, Koronavirüs, Spor

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