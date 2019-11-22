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(Özel) Almanya'da üretilen bir Türk markası

Bursalı firma Almanya'da ısırgan otlu şampuan üretip bunu bütün dünyaya satıyor.

22.11.2019 09:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:12(Özel) Almanya'da üretilen bir Türk markası
Bursalı firma 'da ısırgan otlu şampuan üretip bunu bütün dünyaya satıyor.

'ye daha kaliteli şampuanlar kazandırmak isteyen eczacı Erdinç Mutaf, yaptığı araştırmalar sonucunda Almanya'da üretilen ısırgan otlu şampuanını 21 yıl önce Türkiye'ye getirmeyi başardı. Isırgan otlu şampuan kafa derisinde kan dolaşımını uyararak saç köklerini besliyor ve saçlara sağlık kazandırıyor. Türkiye'deki bütün eczaneler ve zincir marketlerde bulunan Tresan marka ısırgan otlu şampuan, saçı beslediği, canlılık kazandırdığı için vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Erdinç Mutaf yaptığı açıklamada, "Almanya'da 1963 yılından beri kozmetik ürün üreten üretici firmamızdan 3 marka ithal etmekteyiz. Saç, vücut ve cilt bakımı olmak üzere ürünler var. Saç bakım grubu olan Tresan markasını sadece bizim için üretmekte. Tresan markası AB ve Amerika dahil birçok ülkede firmamız adına marka tescili yapılmıştır. 2020 yılında hem Ortadoğu, hem de pazarında, özellikle Avrupa pazarında daha hızlı büyümeyi planlıyoruz. Bu pazarda markamızın Almanya'da üretilmesinin ve Avrupa'daki toptancılara ve distribütörlere Almanya'dan yapacağımız sevkiyatların avantajından yararlanmayı düşünüyoruz. Firmamızın 2023 hedefleri ise yüzde 50 yurt içi, yüzde 50 yurt dışı satışlar bandını yakalayabilmek. Bir taraftan ithalatımıza devam ederken, diğer yandan daha küçük mevcut ürünlerin Türkiye'de de dolumuna başladı. 6 çeşit şampuan ve bir de saç toniği bulunan Tresan saç bakım ürünleri dünyanın bir çok ülkesi ve ülkemizde çok beğeniliyor. Özellikle canlı saçlara kavuşmak isteyenler ısırgan otlu şampuanlar ve sarımsak şampuan en çok tercih edilenler arasında bulunuyor" dedi.

Saç bakımı konusunda da bilgi veren Erdinç Mutaf, saçların sağlığı açısından her gün değil gün aşırı yıkanmasını ve özellikle kaliteli saç bakım ürünleri kullanılmasını tavsiye etti. Mutaf, ayrıca sağlıksız ve dengesiz beslenmenin de saçları olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. - BURSA

Türkiye, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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