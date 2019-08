(Özel) Ambulans uçaklar 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem yurt içinde hem yurt dışında ücretsiz hizmet veren Türkiye 'nin 4 ambulans uçağı, 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı. Hayat kurtaran ambulans uçak son olarak Romanya'daki 2 gurbetçi hastayı yurda taşımak için havalandı.Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Türkiye'nin 4 ambulans uçağı hem yurdun hem de dünyanın dört bir yanına giderek hastaları ülkemize taşıyor. İstanbul 'da 2 Ankara'da 2 tane olan ambulans uçaklar hastaların ambulans uçakla taşınmaya uygun olup olmadığının belirlenmesinin ardından vatandaşların yardımına koşuyor. Bir ambulansta bulunması gereken tüm donanıma sahip olan ambulans uçaklar, havada yaşanabilecek kalp krizi, solunum yetersizliği gibi durumlara da müdahale edebilecek ekipmana sahip bulunuyor.2010 yılından bu yana 30 bin 982 saat uçuldu16 Nisan 2010 yılından bu yana hizmet veren ambulans uçaklar bu süre içinde 30 bin 982 saat uçtu. 9 yıl içinde 647'si yurt dışından, 780'i organ nakli hastası olmak üzere 13 bin 237 hastaya ambulans uçak hizmeti sunuldu. Vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı ambulans uçaklarda bir doktor, bir acil tıp teknisyeni ve pilot bulunurken hastayla birlikte bir yakını da uçağa alınıyor. Bu kapsamda Romanya Bükreş'teki 2 yetişkin gurbetçiyi Türkiye'ye getirmek için ambulans uçakta hazırlıklar yapıldı. Uçakta bulunan kuvözler sedyelerle değiştirilirken tüm malzemelerin de kontrolü sağlandı. Ardından hayat kurtaran ambulans uçak, Romanya Bükreş'teki biri trafik kazası sonucu çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan diğeri ise solunum güçlüğü yaşayan Romanya'da ki 2 hastayı Türkiye'ye getirmek için Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti."Toplamda 13 bin 237 hastamıza hizmet verildi"Ambulans uçaklar hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, "Türkiye'de toplam 4 adet ambulans uçağımız var. 2'si İstanbul'da 2'si Ankara'da. İstanbul'dakilerin 2'si 2'şer hasta taşıma kapasitesinde Ankara'dakinin bir tanesi tek hastalık, bir diğeri ise 4 hasta taşıyabilen uzak menzilli gidebilen bir uçaktır. ATT, paramedik ve doktorlarımızdan oluşan bir ekibimiz hazır olarak ambulanslarımızda bulunmakta. 16 Nisan 2010'dan beri ambulans uçaklarımız hizmet vermekte, bu süre zarfı içinde yaklaşık 30 bin 982 saat uçuş gerçekleştirmişiz. Toplamda ise 13 bin 237 hastamıza hizmet vermişiz. Bunların 647'si yurt dışından Türkiye'ye getirilmek üzere olan 780 adedi ki çok hızlı olmamız gereken organ nakillerinden oluşan transferlerimizi kapsamakta. Son 1 yılda 667 hastaya hizmet vermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu."Uçaktaki hastaların acil servisteki gibi tedavisinin devamı sağlanmakta"Ambulans uçağa ilişkin başvuru süreci hakkında bilgi veren Türkdoğan, "Ambulansla transferi gereken hastanın sorumlu doktoru 112'ye ek 3 formunu atmakta. Bu formda hastanın hava ile taşımaya uygun olup olmadığını değerlendirip bize bilgi vermekte. 112'ye düşen bu bilgi, hava koordinasyon ekibimizle paylaşarak koordineli bir şekilde eğer bu hasta uygun endikasyonlardaysa bir an önce taşımaya başlıyoruz. Eğer tedavisi hava yolu aşamasında da devam etmesi gerekiyorsa ona karşı hazırlıklarımızı yapıp o hastayı sağlıklı bir şekilde transfer etmeyi hedefliyoruz. Uçak ambulansımızın içinde hastalarımızın herhangi bir kötüleşme yaşaması durumunda herhangi bir acil servisteki gibi tedavisinin devamı sağlanmakta. Hizmeti alan hasta yakınlarından devletimizin ne kadar güçlü olduğuna dair söylemler duyuyoruz. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu."Romanya'daki 2 hastamızı alıp Türkiye'ye getireceğiz"Kimi zaman gurbetçi vatandaşları kimi zaman yurt içindeki vatandaşları taşıdıklarını ifade eden Doktor Mustafa Işık, "Yaklaşık 1 buçuk yıldır uçak ambulansta çalışıyorum. Genelde aldığımız hastalar yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar, yeni doğan hastalarda bununla çok sık karşılaşıyoruz. Şu an Romanya Bükreş'te, Türkiye vatandaşı olan 2 tane hastamız var. 2 hastamızı alıp Türkiye'ye getireceğiz. İkisi de orada yoğun bakımda, tedavilerine başlanmış, devamı için Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bir hastamız trafik kazası ve bundan dolayı çeşitli kırıkları olan diğeri ise intihar girişimi sonrası solunum ve dolaşımı durmuş. Onları ülkemize getireceğiz" dedi."Kalp durması gibi durumlara müdahale edecek her türlü alet bulunmakta"Ambulans uçakta hastaların havada yaşayabileceği tüm olumsuzluklara hazırlıklı olduklarını dile getiren Acil Tıp Teknisyeni Zeynep Coşkun, "hastalarımızın yüzde 60'a yakını yenidoğan vakalar, bunları Doğu bölgelerinden alıp Batı bölgelerine getiriyoruz. Yüzde 40'ı da yetişkin vak'alar. Ambulanstan buraya aldıktan sonra kalp durması solunum yetersizliği gibi yaşanabilecek durumlar var ama bizde buna müdahale edecek her türlü alet bulunmakta. Biz hastaların hayatını kurtarmak için ambulans uçakla hastaları alıyoruz ama ambulans uçakta da hayatlarını kurtarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL