Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(özel) Ana kuzuları böyle görüntülendi

Bursalı girişimcinin Avrupa'dan ithal ettiği, bir seferde üçüz doğuran East Friesian ırkı koyunlar, ilk kuzularını dünyaya getirdi.

08.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:45
(özel) Ana kuzuları böyle görüntülendi
Bursalı girişimcinin Avrupa 'dan ithal ettiği, bir seferde üçüz doğuran East Friesian ırkı koyunlar, ilk kuzularını dünyaya getirdi. Dünyaya geldikten sonda ilk kez ahırdan dışarı çıkan süt kuzularının annelerini arayıp bulma anı kameralara yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil işinde iflas edince atölyesini kapatan Mustafa Aydın , uzun araştırmalar neticesinde hayvancılığa başladı. Daha önce defalarca getirdiği Romanov cinsi koyunları yok satan Aydın, son olarak Avrupa'dan East Friesian ırkı olarak bilinen ve bir seferde üçüz doğurabilen koyun ithal etti. Kestel ilçesinde göle nazır bir çiftlikte bakılan 100 koyun ilk doğumlarını yaptı. Dünyaya gelen 200'den fazla kuzu ilk kez ahırdan çıkıp dışarıda bulunan annelerinin yanına koştu. Anne ve kuzularının buluşma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Mustafa Aydın, ülke ekonomisine ve küçükbaş hayvancılığa katkı sağlamak maksadıyla Avrupa'da sayısı az ve nesli tükenmekte olan East Friesian ırkı koyunları Türkiye'ye getirip ürettiğini söyledi. Aydın, "İnşallah ülkemizde küçükbaş hayvancılığa olsa sağlamak istiyoruz. Et, süt ve kombine bir ırk olan East Friesian koyunlarını üretip hep birlikte çoğaltarak ülkemizi damızlık koyun ihracatı yapar hale getirmeliyiz" dedi.

Aydın, Tarım Bakanlığının küçükbaş hayvancılara desteğini beklediklerini ifade ederek, "İyi bakım ve besleme yapıldığı takdirde ikizlik oranı çok yüksek. Maliyet olarak da uygun. Bu koyunların ülkemizde melezlemede kullanılmasında çok fayda olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa, Kestel, Bursa, Aydın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(özel) Ana kuzuları böyle görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, Helsinki’nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, Helsinki'nin cevabını beğendi
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haberler
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:56: Bera Holding'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 240 bin lira destek - Haber 10:56: Kocasinan'dan maske üretimi - Haber 10:55: Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı - Haber 10:55: GAP'a hayat veren Atatürk Barajı sulama sezonuna hazır - Haber 10:55: Doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan vicdansız hırsız kamerada - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber