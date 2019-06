(ÖZEL) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu değerlendirdi

Sertaç Şanlı : Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe Beko 'ya karşı 4-3'lük üstünlük kurarak şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes 'in yıldız oyuncuları Bryant Dunston, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Sertaç Şanlı, "Bir şey söyleyemiyorum. Çünkü şampiyon olduk, ne hissettiğimi anlatamıyorum. Maçla ilgili yorum yapamıyorum. Çünkü acayip bir duygu. Fenerbahçe'yi böyle bir seride yeniyoruz. Bir şey söylemeye çalışıyorum ama çıkmıyor çünkü hissiyatım çok acayip. Çok mutluyum. Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam ettiririz önümüzdeki senelerde" dedi.

"İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ MAÇTA FENERBAHÇE'YE KARŞILIK VEREBİLDİK"

Tüm serilerin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu dile getiren Şanlı, "Fenerbahçe'nin bir tepki koyacağını biliyorduk. Bu tepkiye ikinci, üçüncü maçta karşılık verebildik. Sonuncu maça kaldı. Kazandık, mutluyuz. Ekstra bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

BUĞRAHAN TUNCER: ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK ÇALIŞTIK

Sakatlığından dolayı çok fazla oynamaya şansı bulamadığını kaydeden Buğrahan Tuncer ise "Benim serinin başından itibaren bir sakatlığım vardı zaten çok oynama fırsatı bulamadım. 10 yıl sonra Efes'e gelen bir şampiyonluk. Çok mutluyuz, çok çalıştık. Çok uzun bir sezon oldu. Herkese hayırlı olsun, inanılmaz mutluyuz" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA OYNAYAMADIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Serinin 6'ncı maçında üst üste attığı 3 isabetli üçlükle Anadolu Efes'in maça tutunmasını sağlayan Buğrahan, bununla ilgili olarak da "Pek bir şey hissetmedim açıkçası, o bir anda geldi. Oynama niyetim de vardı açıkçası. Sakatlıktan dolayı hiç giremedim play-off serisine. Çok yardımcı olamadım takım arkadaşlarıma, herkesten özür diliyorum. Seyirciden de. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bacağım el vermedi. Pek faydalı olamadık son maç ama şimdi her şey daha güzel olacak seneye inşallah, öyle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

26 yaşındaki oyuncu son olarak gelecek sezon ile ilgili, "En üst seviyede bitirebilmek, oynayabildiğim kadar iyi oynamak. Kazasız belasız" dedi.

BRYANT DUNSTON: HARİKA BİR MAÇ VE HARİKA BİR SEZON OLDU

Anadolu Efes'in en önemli isimlerinden Bryant Dunston ise muhteşem bir maçı geride bıraktıklarını belirtti. Dunston şunları söyledi:

"Muhteşem bir maç. Muhteşem bir seri. Taraftarlar da bundan keyif aldı, bunu biliyorum. 7 maç, bir taraftar olarak bundan daha iyisini bekleyemezsiniz. Fenerbahçe çok güçlü bir takım, bazı sakatlıkları vardı. Çok iyi karakter gösterdiler. Harika bir koçları ve çok iyi oyuncuları var. Çok zorlu eşleşmeler vardı oyun içerisinde ancak takım arkadaşlarım harika bir adım attı. Harika bir maç ve harika bir sezon oldu bizim için."

Dunston, ilk periyotta 3 faule ulaşmasının ardından yaklaşık 20 dakika süre alamamasına ilişkin ise "Takım arkadaşlarıma güveniyordum ve Sertaç benchten geldi, çok iyi oynadı. Çok iyi savunma yaptı ve iyi ribaund topladı. Bu bizim için çok iyi oldu" diyerek sözlerini noktaladı.