(ÖZEL) Ankara'da bulunan berberler Covid-19'a karşı önlemlerini aldı

Yeni tip Korona Virüse karşı alınan önlemler kapsamında Ankara 'da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, kişisel temizlik ve hijyen kurallarının üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, hijyen çalışmalarını arttırdı. Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Bakanlığımız ve Ankara Valiliğimizle görüşmeleri yaptım. Şu an için bize ulaşan ve üst birliklerimize ulaşan bir kapatma kararı yok. Yarın bakanlığımızdan bir açıklama yapılıp, 'Berberler kapanacak' denirse yapacak da bir şey yok. Biz devletimizin yanında olmak zorundayız" dedi.Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Türkiye'nin Covid-19 salgını dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Devletimiz gerekli önlemleri herkes için alıyor. Biz de Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Bizler için hijyen çok önemli. Bizim meslektaşlarımız ellerinden geldiği kadar hijyen kurallarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu önlemler arasında; kullan at maskeler, havlular, eldivenler takarak, malzemelerini sterilize ediyorlar. Müşterilerimize tüm hizmeti hijyenik şekilde vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin de bilinçli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Şayet hastalarsa bize de gelmemeleri gerekir, evden çıkmamaları gerekir. Onlara da dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullandı."Halkımızı uyarıyorum"Ucuza tıraş yapan berberler hakkında vatandaşa uyarıda bulunan Kara, "Ucuzcu diye adlandırdığımız camına, '5 lira, 3 lira' yazan berberler var. Bunlar hijyenine çok dikkat etmeyen berberler. Bu berberleri tercih eden halkımızı uyarmak istiyorum. Lütfen bu tür berberlere gitmesinler. Çünkü hizmetin, emeğin pazarlığı olmaz. Bizler zaten sanatımızı icra eden insanlarız. Biz sanatımızı icra ederken cama '3 lira, 5 lira' yazan berberler haksız bir rekabeti ortaya taşımış oluyorlar. Jilet değiştirmeden, ortamı sterilize etmeden çalışıyorlar" diye konuştu."Biz devletimizin yanında olmak zorundayız"İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliğiyle sürekli irtibat halinde olduğunu dile getiren Kara, berberlerin kapanma kararının henüz alınmadığını aktardı. Bakanlık tarafından 'kapama' kararı alınırsa da buna uyulacağının altını çizen Kara, "Bakanlığımız ve Ankara Valiliğimizle görüşmeleri yaptım. Şu an için bize ulaşan ve üst birliklerimize ulaşan bir kapatma kararı yok. Tabii ki biliyorsunuz ki; her akşam Bilim Kurulu toplanıyor. Şu an itibariyle berberlerin kapanması söz konusu değil. Yarın bakanlığımızdan bir açıklama yapılıp, 'Berberler kapanacak' denirse yapacak da bir şey yok. Biz devletimizin yanında olmak zorundayız" dedi."Müşteriler de korkuyor"Tüm berberlere seslenen Kara, alınması gereken tedbirleri bir kez daha söyleyerek, vatandaşlara da güvendikleri berberlere gitmelerini önerdi. Kara, "Her şeyden önce kendi sağlığımız önemli. Gerekli uyarıları kulak ardı etmeyelim. Bizler tedbirlerimizi alacağız. Biliyorum ki tüm meslektaşlarımda iş kaybı ve müşteri kaybı var. Müşteriler de korkuyor. Güvenilir berber dükkanlarına rahatlıkla gidebilirler" açıklamasında bulundu."Berberlerimiz kişisel bakımına dikkat etmeli"Ankara Berberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan, 1983 yılından beri erkek berberliği yaptığını söyleyerek, "Sorumluluğumuzu biliyoruz ve üyelerimizi 1 yıldır bilgilendiriyoruz. Kişisel bakımın ne kadar önemli olduğunu, hijyen ve temizlik kurallarının nasıl olması gerektiğini aktarıyoruz. Üyelerimizin öncelikle kendi kişisel bakımına önem vermesi gerekiyor. Berberlerimiz, her sabah duşunu almalı, giyim kuşamına dikkat etmeli. Soğan ve sarımsak yenmemesi gerektiğini, ellerini sürekli yıkaması gerektiğini söylüyoruz. Korona Virüs'ten önce de bizim bilgilendirmemiz oluyordu. Bu süreci de çok rahat ve bilinçli bir şekilde müşterilerimize hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı."Müşterilerimizin ateşi varsa, hastalık belirtileri varsa randevusunu erteliyoruz"Kendi çalıştığı dükkanda da tedbirleri aldığını söyleyen Önkan, "Eldiven ve maskemizi taktık. Envanter ve tıraş takımlarımızı her müşterimizden önce çamaşır suyu ve dezenfektanla yıkıyoruz. Bizim müşterimiz normalde randevulu müşteri oluyor. Ben saat başı 1 tane müşteri alıyorum. Ankara'daki berber arkadaşlarımızın hepsi randevulu çalışıyor. Böyle olunca sıkıntı olmuyor çünkü gelen müşteriyi tanıyoruz. Müşterilerimizin ateşi varsa, hastalık belirtileri varsa diğer müşterilerimizde rahatsız olmasın diye randevusunu erteliyoruz. Taşıyıcı unsuru ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" diye konuştu."Müşterilerimiz bilinçli olacak"Berberlerin kullandığı envanterlerin çok olduğuna değinen Önkan, "10 liraya da 50 liraya da ağda var. Ağda kazanı temiz ve hijyenik olması gerekiyor. Tek kullanımlık ıspatulayla çalışmamız lazım. İlgili belediyeler denetimlerini yapıyor ama müşterinin de bakması lazım, ağda kazanı ne kadar temiz. Müşterilerimiz bilinçli olacak. Bizim tek kullanımlık havlularımız var, kullandıktan sonra çöp kutusuna atıyoruz. Jiletlerimiz tezgahın üzerinde duruyor ve usturamızın ağzında jilet olmuyor. Usturamızı kullandıktan sonra jiletlerini topladığımız bir kutumuz var, geri dönüşüme kazandırıyoruz. Başkanımız Sezayi Kara önderliğinde geri dönüşüm çöp kutuları yapıldı. Ankara'da bütün berber arkadaşlarımızda var. Bu da sokak hayvanlarının ağzı zarar görmesin, çöp toplayan kişilerin eli kesilmesin diye özel yapılan kutular. Bitkisel ürünlü şampuanlar kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunlar da belli bir maliyet getiriyor. Müşterilere tavsiyem gittikleri salonların havasına baksınlar. İlk 3 saniye çok önemli" dedi."Berber konusunda seçici olmakta fayda var"Münür Önkan'a müşteri olarak gelen Cenk Demirci, Sağlık Bakanlığı tarafından devamlı belirtilen 14 korunma yolunu uyguladığını belirterek, "Günlük hayatımızda bakanlığımızın da uyardığı şekilde ellerimizi 20 saniye yıkıyoruz. Kolonyayı cebimizden eksik etmiyoruz. Okullarda tatil olduğu için çocuklarımızla evde vakit geçiriyoruz. Virüsten de bir an evvel kurtulmak için çalışıyoruz. Güvendiğimiz bir berberimiz. Kendisi bundan önceki süreçte de böyle genel hijyene dikkat ederdi. Başka berbere tıraş olmayı aklımdan geçirmiyorum. Berbere iyi dikkat edilmesi lazım, seçici olmakta fayda var" diye konuştu. - ANKARA

