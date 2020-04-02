Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında korona virüs denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında kontrol ve denetimler devam ediyor.

02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:29
(Özel) Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında korona virüs denetimi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara 'nın giriş ve çıkış noktalarında kontrol ve denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı korona virüs tedbirlerini içeren genelgeler kapsamında Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularının ateşleri ölçülerek, vatandaşların alınan diğer önlemlere uyup uymadığı denetleniyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Eskişehir istikametinden Ankara'ya gelen araçları denetledi. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki jandarma kontrol noktasında ekipler, şahsi araçlar ile yük taşıyan ağır vasıta araçları ayrı ayrı şeritlerden geçirerek durdurdu. Maske ve eldiven takarak kontrollerini gerçekleştiren jandarma ekipleri, araçlarda bulunan sürücü ile bütün yolcuların ateşlerini temassız şekilde ölçtü. Ekipler ayrıca seyahat izin belgelerini de kontrol etti. Vatandaşların korona virüse karşı uyarıldığı denetimlerde vatandaşların nereden nereye seyahat ettiğine ilişkin bilgiler de soruldu. Denetimlerde jandarma ekiplerine sağlık personelleri de eşlik etti. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında korona virüs denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:09: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber 15:09: Gümüşhane'den geçen her araç dezenfekte ediliyor - Haber 15:09: Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın yaralı köpeğini belediye tedavi ettirdi - Haber 15:09: Fındıkta hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Haber 15:08: Üç farklı sınıfta okuyan üç kardeş aynı odada uzaktan eğitim görüyor - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler