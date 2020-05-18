(Özel) Annesi altın beğenirken çocuğu yüzük tablasını çaldı

Denizli'de annesi ve bir akrabası ile kuyumcu dükkanına giren 16 yaşındaki kız, annesi altın beğenirken içerisinde çok sayıda altın yüzüğün bulunduğu tablayı çaldı.

(Özel) Annesi altın beğenirken çocuğu yüzük tablasını çaldı
18.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:04
Denizli'de annesi ve bir akrabası ile kuyumcu dükkanına giren 16 yaşındaki kız, annesi altın beğenirken içerisinde çok sayıda altın yüzüğün bulunduğu tablayı çaldı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayın ardından yakalanan zanlılar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere terlik ve taşla saldırmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, dükkana yanlarında bulunan iki çocuk ile giren iki kadın esnaftan yonca şeklinde altın kolye istedi. Aldığı ürünün parasını veren kadınlar, diğer altınlara da bakmak istedi. Kadınlar esnafı konuşturup dikkatini dağıtırken, 16 yaşındaki kız çalışanların giriş çıkış için kullandığı tezgah boşluğuna yönelip eğilerek dolap içerisindeki altın yüzük dolu tablayı çaldı. Çaldığı tablayı yanında yetirdiği hırkasının arasına saran kız, koltuğunun altına gizledi. Birkaç dakika daha dükkanda kalan kadınlar, ardından hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıktı. Kadın ve çocuklar dükkandan çıktıktan sonra gösterdiği ürünleri dolaba yerleştirmeye başlayan kuyumcu Faruk Kocabıyık, yüzük tablasının yerinde olmadığını görünce kadınların arkasından koştu. Kadınları birkaç dükkan ilerde durduran kuyumcu, çevre esnaftan da yardım alarak kaçmalarını engelledi. Esnafın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 2 küçük yaştaki çocuk ile 2 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, o sırada kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine taş ve terlikle saldırmaya çalıştı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"Arkalarından koşup yakaladık"

Faruk Kocabıyık, dükkana gelen şahısların birkaç ürün aldıklarını belirtti. Aldıkları ürünün parasını verdiklerini kaydeden Kocabıyık, "Sonrasında ise biri oradan yüzük tablasını eğilip aldı. Biz onlar çıktıktan sonra durumu fark ettik. Arkalarından koşup yakaladık. Tablamızı geri aldık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

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