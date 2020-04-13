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(Özel) Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadın ve torunu anneleri ölen yavru keçilerine süt içirmek için zabıta ekiplerinden biberon istedi.

13.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:32
(Özel) Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler
Çekmeköy 'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadın ve torunu anneleri ölen yavru keçilerine süt içirmek için zabıta ekiplerinden biberon istedi. Zabıta ekipleri eczaneden biberon alıp yavru keçiyi elleriyle besledi. Renkli anlar ise kameralara yansıdı.

Çekmeköy'de sokağa çıkma yasağından dolayı yavru keçilerine süt ile beslemek için biberon isteyen aileye zabıta ekipleri yardım elini uzattı. Çekmeköy Belediyesi Zabıta ekipleri yapılan çağrıya duyarsız kalmadı. Zabıta ekipleri annesi ölen 2 haftalık keçiye süt içirmek isteyen aileye eczaneden biberon aldılar. Zabıta ekipleri Nişantepe Mahallesi giderek biberonu aileye teslim etti. Bir zabıta memuru yavru keçiye elleriyle süt içirdi. Biberonu alan keçinin sahibi Çekmeköy Belediyesi'ne çok teşekkür etti.

14 Yaşındaki Nidanur Macit, "Çekmeköy Belediyesi zabıtası sağ olsun bize yardım etti. Biberon talebimiz oldu. Biz de 153'ü aradık, 153'te bizi zabıtaya bağladı. Çekmeköy zabıtamız da bize biberon geçirdi çok teşekkür ediyorum. Türkiye lütfen evde kal" dedi.

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Komiseri Osman Tunç,"Yavru keçi ile alakalı olarak vatandaşın bir biberon talebi vardı. Biz de ivedi olarak eczaneye giderek söz konusu bir ürünü alıp vatandaşımız getirdik. ve burada keçinin sütü içmesini sağladık. Burada Sayın Ahmet Poyraz başkanımızın öncülüğünde Çekmeköy Belediyesi ve ailesi olarak görevimizin başındayız. Kamu düzen ve güvenliği için her türlü göreve hazırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekmeköy, Zabıta, Güncel
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