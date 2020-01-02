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(Özel) Annesini ziyaretten dönerken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen genç reklamcı Aysun Tümok, Arnavutköy sahilinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

02.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:43 (Özel) Annesini ziyaretten dönerken otomobil çarptı, hayatını kaybetti
Annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen genç reklamcı Aysun Tümok, sahilinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Cenazede anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Arnavutköy'de geçtiğimiz Pazar günü annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen Aysun Tümok, sahilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Reklamcılık sektöründe çalışan Tümok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tümok için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tümok'un annesi Emel Tümok, kardeşi Aykut Tümok ile iş arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Aysun Tümok'un cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İSTANBUL

Arnavutköy, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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