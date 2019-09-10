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(Özel) Araba çarpan çocuğa ilk müdahale yoldan geçen kadın doktordan

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

10.09.2019 09:01 (Özel) Araba çarpan çocuğa ilk müdahale yoldan geçen kadın doktordan
Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yerde ambulans bekleyen yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Olay, Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre hızla geçen araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan çocuk ağır yaralandı. Çocuğa çarpan araç sürücüsü ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Yoldan geçen kadın doktor ilk müdahaleyi yaptı

Yaralı çocuk yerde ambulans beklerken yoldan geçen bir kadın doktor aracını durdurarak ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen çocuk, kadın doktorun ilk müdahalesinden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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