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Özel araçlara sosyal mesafe cezası iddiaları yalan çıktı

Sosyal medyada dün akşamdan bu yana hızla yayılan 'Özel araçlarda sosyal mesafe uygulanmaması halinde ceza kesilmesi' iddialarına Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden yalanlama geldi.

03.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:48
Özel araçlara sosyal mesafe cezası iddiaları yalan çıktı

Sosyal medyada dün akşamdan bu yana hızla yayılan 'Özel araçlarda sosyal mesafe uygulanmaması halinde ceza kesilmesi' iddialarına Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden yalanlama geldi.


Tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs salgını kapsamında bir çok bakanlık tarafından önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de ulaşımda hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda kısıtlama getirilmesi oldu. Kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımlarında alınan yeni önlemlerin ardından şehir giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı.


Özel araçlara ceza iddiası


Ülke genelinde coronavirüs ile mücadele kapsamında kurumların çalışmaları devam ederken, sosyal medya üzerinden de bir çok bilgi kirliliği oluşturan mesajlar yayılmaya başladı. Bunlardan biri de dün akşamdan bu yana yayılan 'özel araçlarda sosyal mesafe uygulanmaması durumunda ceza yazılacağı' iddiası oldu. WhatsApp ve sosyal medya üzerinden, "Özel araçlarınız da şoförün yanı boş kalacak arka koltuk da cam kenarları olmak şartı ile iki kişi olmak kaydı ile bir araçta toplam 3 kişi olacak aksi durumda 150 TL ceza trafik cezası var. itiraz edildiğinde 'insan hayatını tehlikeye sokmaktan' 3 bin TL ceza yazılacaktır. Her noktada çevirme yapılacak. uygulama bugün başlamıştır özel araç sahiplerine duyurulur" ifadelerinin yer aldığı ve hızla yayılan bu iddiayı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri yalanladı.


Vatandaşların bu tür mesajlara aldırış etmemelerini isteyen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek yeni bir uygulama olması durumunda vatandaşların resmi kurumlarca bilgilendirileceğinin altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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