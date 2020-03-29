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(Özel) Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı, ardından vicdan yapıp hastaneye götürdü

Denizli'de iki arkadaş arasında yaşanan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki şahıs, arkadaşını bıçaklayıp kaçtı.

29.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:59
Denizli 'de iki arkadaş arasında yaşanan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki şahıs, arkadaşını bıçaklayıp kaçtı. Birkaç dakika sonra geri dönen genç, bıçakladığı arkadaşını kendi aracı ile hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan H.Ö. (26) ile D.S. (23) arasında iş yerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S., arkadaşını vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre D.S., olayda kullandığı bıçağı sokakta atıl vaziyette bulunan bir koltuğun altına atarak kaçtı. Ancak birkaç dakika sonra vicdan yapıp geri gelen D.S., kanlar içinde kalan arkadaşını kendi aracı ile Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Bıçaklanan H.Ö. burada tedavi altına alınırken, olayın faili arkadaşı D.S. ise hastane polisine teslim oldu. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı koltuğun altında bularak muhafaza altına aldı. D.S., ekipler tarafından hastaneden gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ (Özel) Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı, ardından vicdan yapıp hastaneye götürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

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Denizli'de arkadaşını bıçaklayıp kaçtı, ardından vicdan yapıp hastaneye götürdü

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