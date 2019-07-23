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(Özel) Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Arnavutköy'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.07.2019 16:51 (Özel) Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Arnavutköy'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arnavutköy ilçesi Dursunköy Kavşağı Yassıören istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yassıören istikametine seyir halinde olan 34 PM 1263 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Kazada otomobilde ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları bilinmezken, kazaya karışan otomobil kullanılmaz hale geldi. - İSTANBUL

Arnavutköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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