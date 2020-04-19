Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

(Özel) Asrın projesi korona virüse rağmen tam gaz devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

19.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:15
(Özel) Asrın projesi korona virüse rağmen tam gaz devam ediyor
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'a giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatılarak bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş’ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Acun’un Sercan’a verdiği ’Fatih Terim’ cevabı sosyal medyayı salladı Haberler
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Asrın projesi korona virüse rağmen tam gaz devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:37: Damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef etti - Haber 13:37: Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı - Haber 13:36: Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - Haber 13:35: Yüksekova'da şehit olan asker memleketine uğurlandı - Haber 13:34: Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada - Haber 12:47: Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti - Haber 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber 09:00: 9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber