(Özel) Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım tamamlandı

Milyonlarca yolcuya ve 86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünde planlanan kısmın yıkımı tamamlandı. 35 gün süren yıkım işlemlerinde havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları aksamadı.



Milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümünün planlanan kısmının yıkımı tamamlandı. Çıkan hafriyatta birçok malzeme geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olan eşyalar ihtiyaç sahiplerine verildi. Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderildi. Hafriyatın altından çıkan kumun ise yol yapımı için kullanılacağı öğrenildi. 35 günde yıkılan kargo binasının hafriyatının 2 gün içerisinde tamamen kaldırılması bekleniyor. Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor. Sivil kullanıma açık olduğu zaman uçakların yanaşmak için körük bulamadığı alanların ise havadan çekilen görüntülerde bomboş olduğu görüldü.



Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.



"Yıkım işlemlerini bitirdik"



SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, "Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmının yıkılması için 2 ay zaman verilmişti. Şuanda yıkım işlemlerini bitirdik. Buradan çıkan bütün malzemeleri geri dönüşüm fabrikalarına gönderdik. Buradan çıkartılan hiçbir malzeme ziyan olmadı. İki gün içerisinde burada görünen hafriyatı kaldıracağız. Yıkılan yapının altından çıkan kumları ise yollarda kullanılmak üzere değerlendireceğiz. Yıkım için bize 100 günlük süre verilmişti ancak biz 35 günde yıkım işlemlerini bitirdik. Buradan çıkan malzemelerin kullanılabilecek olanları ise ihtiyaç sahiplerine verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi havalimanı yıkıldıktan sonra millet bahçesi olarak kullanılacağını biliyoruz. Yıkım işlemleri devam ederken uçuşlarda herhangi bir aksama olmadı. Güvenlik kameralarının ve sistemlerini ise emniyet güçlerine bağışlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeşilköy'de 1933'te İstanbul-Ankara arasında yapılan ilk uçuş ile Türk sivil havacılığının temelleri atıldı. 1985 yılında yapılan değişiklikle yoluna, Atatürk Havalimanı adı altında devam etti. Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat olmak üzere milyonlarca yolcuya hizmet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA