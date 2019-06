(Özel) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Hedefimiz 40 kotayı geçmek

"Olimpiyatlarda yüzde 35'e kadar daralan bir yapı oluştu"

"Ramil Guliyev'in hedefi 35 yıldır kırılamayan Avrupa rekorunu kırabilmek"

Ercan ATA- Nesrin AYDIN/ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çintimar, "Şu an 16'ya yakın kotamız var. Bunların tamamı 2020'ye yaklaştıkça netleşecek. Hedefimiz 40 kotayı geçebilmek" dedi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık sürecini ve madalya beklentisini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çintimar, başlamasına 387 gün kalan Tokyo Olimpiyatları'nın hem ülke hem Türk atletizminin geleceği adına son derece önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Çintimar, "Dünyadaki en önemli organizasyon ama bizim açımızdan da atletizmi özellikle Londra Olimpiyatları'ndan sonra yaşadığı sıkıntılardan arındırdıktan sonra, yeni oluşturduğumuz genç kadrolarla ve yapılan plan program çerçevesinde yapılan uluslararası kamplar ve eğitimler neticesinde elde etmiş olduğumuz yeni çocuklarımızla bir olimpik kadro oluşturduk. Bu olimpik kadro ile de Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edebilecek, temsilin yanında final yarışabilecek genç çocuklarımızla orada olmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"KOTALAR YÜZDE 35 DARALTILDI"

Başkan Fatih Çintimar, 2020 yaklaştıkça kota durumlarının netlik kazanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar çocuklarımızdan 23 yaş altı sporcularımızdan 4-5'nin kota almış olması bizim için son derece önemli çünkü hepsi genç çocuklar bunlar. 2024'te de asıl performanslarını sergileyecekleri dönem olacak. Bununla birlikte büyük sporcularımızdan da alınan kotalarla birlikte şu an bayrağı kota olarak sayarsak, bu dünya kupasından sonra netleşecek, bayrakla birlikte şu an 16'ya yakın kotamız var. Bunların tamamı 2020'ye yaklaştıkça netleşecek. Hedefimiz 40 kotayı geçebilmek çünkü bir önceki hedefimiz, Rio Olimpiyatları sonrası açıklamış olduğumuz kota hedefimiz 100'e yakındı fakat atletizmdeki kotaların yaklaşık yüzde 35 gibi aşağı doğru çekilmesi ve sertleştirilmesi, bu, hem bizim hem dünyadaki atletizmin katılımıyla alakalı sayıyı azalttı. Sayı 1900'lere kadar düştü. Yaklaşık yüzde 35 kadar daralan bir yapı oluştu. Örneğin; maratonda erkeklerin 2 saat 19 dakika kota barajıyken şu an 2 saat 11 dakika yani 10 dakika gibi bir süre kısılmış oldu. Yine 100 metrede 10.15'ken olimpiyata katılma barajı 10.05'e çekildi. Cirit atmada 61 metreyken şimdi 64 metreye çekildi. Bunların hepsi, atletizmin seyredilebilir olmasını daha üst seviyeye çıkarmak ve kaliteli bir yarış seyredebilmek. Çünkü atletizmseverler atletizmde artık elemeleri değil yarı final ve final seyretmek istiyor. 110 kişi sadece 100 metrede katılırken, sadece bu sayı 47 kişiye düşürüldü. 47 kişi sadece çeyrek final, yarı final ve final koşacak. Eleme serileri tamamen kaldırıldı."

"GENÇ VE YILDIZ SPORCULARIMIZ KOTA TOPLAYACAK"

40 kotayı alıp Türkiye'yi Tokyo'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Çintimar, şöyle dedi:

"Meryem Bekmez, Eda Tuğsuz, Emel Dereli, Osman Can Özdeveci, genç çocuklarımızla, yine bunların yanında Salih Korkmaz, Ali Kaya, 4x100 branşında şu an yeni takıma monte olan Umut ile Yiğitcan ve diğer çocuklarımızla, 400 metrede U23'ten çıkan Batuhan gibi genç sporcularımızla, gülle atmada Alperen Karahan, Özlem Becerikli gibi genç ve yıldız sporcularımızla olimpiyat kotası toplamayı sürdüreceğiz. Bunlarla birlikte olimpiyatta da inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Atletizmde kota müsabakası çok fazla var. Her ülkenin kota müsabakaları var. Eskiden bir kotayı bir kez geçiyordunuz bitiyordu, o yüzden bayrak takımını bekliyoruz dedim. Bayrak takımı şu an normal şartlarda final grubunda yarışması gerekiyor ama bir yarış daha koşması gerekiyor. O yarışın da puanlarını toplaması gerekiyor. Çünkü eskiden bir yarışta 1 kota alıyordunuz, o kota 3 yıl geçerli oluyordu. Şimdi öyle değil; kotanızı yenilemek zorundasınız ve en az 2 kez aynı kotayı kazanmak zorundasınız. Birçok yerde kota müsabakaları var. Kota müsabakalarının biri Erzurum'da. Bayrak müsabakaları özellikle, bütün dünyadan oraya kota almak için gelecekler. Biz de Doha'daki durumumuza göre orada yarışıp yarışmayacağımıza karar vereceğiz. Büyük ihtimalle Doha'da final grubunda olacağımız için oraya ihtiyaç kalmayacak."

"TARİH YAZACAK OLAN SPORCULARIMIZ"

Final koşacaklarına inançlarının tam olduğunu belirten Çintimar, "Sayı olarak Rio Olimpiyatları'nın üzerine çıkabiliriz. Şu an verilen rakamların çok aşağı yukarısı olmayacağını düşünüyorum. Kürsü anlamında final gruplarında olacağız. Ama finalde atletizmde şurada olurum deme hakkını sadece sporcu sahada o an o saniye söyleyebilir. Sporcunun o an orada o saniyedeki yapacağı hamlenin sonucudur. 100 metrede zamanın binde 1'iyle 1-2 oluyorsunuz. 200 metrede fotoselde kimin 1 milimetrenin binde 1'i kadar öne geçtiğine bakıyorsunuz. O an kim daha arzuluysa veya daha motiveyse o madalyaya uzanacak. Biz çocuklarımızın final grubunda yer alacaklarını düşünüyoruz ama final grubunda adlarını tarihe yazmak o an sporcularımızın vereceği bir durum olacak" ifadelerini kullandı.

"RAMİL'İN HEDEFİ REKOR"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, milli atlet Ramil Guliyev'in de sıkı bir hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Çintimar, "Ramil Guliyev 200 metrede dünya şampiyonumuz. Dünyada beyaz tenli sporcular içerisinde bugüne kadar 19 saniyenin altında koşmuş 2 sporcudan biri. Bu yılki hedefi 35 yıldır kırılamayan Avrupa rekorunu kırabilmek. Bunun için de çok ciddi bir hazırlık yaptı. Japonya'daki yarıştan sonra bir virüs kaptı ve hastalık durumu yaşadı. Fakat şu an toparlandı, Elmas Lig'de de bunu gösterdi. Eda da Ramil'le aynı potada, o da lider olarak olimpiyatlara gelecek diye düşünüyoruz. Şu an sporcularımızdan 5-6'sı olimpiyat, dünya, her yerde finalin ön safında olan sporcularımız inşallah bizi de orada en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.