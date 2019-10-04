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Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu

Avcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

04.10.2019 14:56

Avcılar'da E-5 otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü iddiaya göre başka bir otobüs şoförünün sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı daha sonra ise orta refüje çıkarak durabilmişti. Kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcularınkaza anında otobüs içinde savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, 3 gün önce E-5 yanyol Avcılar Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Halk otobüslerinin karıştığı kaza sonrasında bir halk otobüsü refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devirmişti. Yaşanan kazada 5 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera da ortaya çıktı. Görüntülerde araç içinde yolcuların otururken bir anda kazanın yaşanması ve yolcuların savrulması görülüyor. Aracın ön kamerasında ise otobüsün elektrik direğine çarpıp devirdiği anlar yer alıyor.

Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(3)
UFACIK SİNYAL LAMBASI:Sinyal lambasını ufacık yapmışlar koca otobüse
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GERÇEK SEBEB:Hususi Toplu Taşıma araçlarına özellikle Halk Otobüslerine ve Dolmuşlara TAKOĞRAF zorunluluğu getirilmeli Halk otobüsü ve Dolmuş şöförleri sabah 06:30 da direksiyon başına geçiyorlar. Akşam 23. 00 a kadar direksiyon kullanıp son servisi attıktan sonra yakıt alma ve temizlik faaliyetleri ile beraber istirahate çekilme saati gece 01:00 Hal böyle olunca düşük hızda, boş ve düz yolda otobüs durağını ezerek 4 kişinin ölümüne sebeb olan Mamaktaki kaza incelendiğinde sorunun şöförün çalışma saatlerindek
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BAY B:bende ankaradaki kaza sandımda baktım.
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