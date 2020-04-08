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(Özel) Avcılar'da markette maske kavgası

Avcılar'da koronavirüs tedbirini hiçe sayarak bir markete maskesiz giren şahıs, çalışanlar tarafından uyarıldı. Kendisine maske verilmesini isteyen adam, olumsuz yanıt alınca reyonları dağıtmaya başladı; o sırada eline geçen nohutu görme engelli çalışana fırlattı.

08.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:18

Avcılar 'daki bir markete maskesiz giren vatandaş, çalışanlar tarafından uyarılınca sinirlendi.

Ortalığı dağıtmaya başlayan şahıs, o sırada görme engeli bulunan çalışana nohut fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir marketin içerisinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi maskesiz şekilde markete girdi. Kadın çalışan tarafından korona virüs tedbirleri hatırlatılan kişi, uyarıları dikkate almadı. Yaşanan tartışmaya markette çalışan yüzde 10 görme engelli Osman Yılmaz da katıldı. Kendisine maske verilmesini isteyen kişi maske olmadığı yanıtını duyunca sinirlendi. Tartışma kavga dönüştü. Çıkan kavgada çalışan ve maskesiz müşteri birbirlerine nohut paketleri ve diğer malzemeleri fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken şüpheli ise marketten ayrıldı.

Yaşananları anlatan market çalışan Osman Yılmaz, "Maskesiz bir beyefendi içeri girdi. Bayan arkadaşımız 'maskesiz içeri alamıyoruz' diye uyardı . Adam 'O zaman maske ver' diye ısrar etti. Elimizde maske olmadığını söyledik. Adam el kol hareketi yapmaya başladı. Ben de 'bir bayanla nasıl konuşuyorsunuz' dedim. Eline nohut aldı onu atmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Polisi çağırdım gidip şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Özel) Avcılar’da markette maske kavgası

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Yılmaz, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel
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