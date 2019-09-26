Haberler » Güncel » Haber

Bir vatandaş Avcılar'da deprem nedeniyle minaresi yıkılan caminin önünde namaz kıldı

Bir vatandaş Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Cami'si kapalı olduğu için önünde bulunan çimlik alanda adam namaz kıldı.

26.09.2019 17:59

Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi önünde bulunan çimlik alanda cami kapalı olduğu için bir adam namaz kıldı. Yaşanan anlar kameralar tarafından kaydedildi.

MİNARESİ YIKILMIŞTI

Yaşanan son depremin ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresi yıkılmıştı.

CAN KAYBI OLMAMIŞTI

Yıkılan minarenin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sürerken bir vatandaş yıkım nedeniyle kapanan caminin önündeki çimlik alanda namaz kıldı.

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Vatandaşın ibadetini gerçekleştirdiği o anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Bir vatandaş Avcılar'da deprem nedeniyle minaresi yıkılan caminin önünde namaz kıldı

Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 Kocaeli depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu
19:32 İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı (2)
19:32 Bakan dönmez: istanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır
19:27 Edremit körfezi'nde erken hasattan ilk zeytinyağı sıkıldı
19:27 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek
19:26 Alanya'daki uyuşturucu operasyonu
19:25 Depreme AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada