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(Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

07.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:28 (Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada
Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın hemen sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, okul bahçesinde bulunan öğrenciler ve veliler kazayla birlikte büyük panik yaşıyor. Bazı veliler panikle çocuklarını alarak uzaklaşmaya çalışırken, bazıları ise ağlayarak şok geçiriyor. Kaza sonrası yaşanan panik, görüntülere yansıyor. - İSTANBUL

Avcılar, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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