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(Özel) Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

Avcılar D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

11.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:55(Özel) Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar D-100 Kara yolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabilmişti. 1'i ağır 2 kişi yaralandığı kaza anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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