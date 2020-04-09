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(Özel) Avcılar'da yumruklu kavga, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydılar

Avcılar'da 'yol verme' kavgası kameralara yansıdı.

09.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:27
(Özel) Avcılar'da yumruklu kavga, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydılar
Avcılar 'da 'yol verme' kavgası kameralara yansıdı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan taraflar bir anda birbirine girdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler sonrası çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlarda araya girerek ayırmaya çalıştı.

Durum polise ihbar edilirken kısa sürede Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer alıyor. Konuyla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Tarafların birbirine girmesi ise Korona Virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşpala, Avcılar, Polis, kavga, 3. Sayfa
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