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(Özel) AVM-DER Başkanı Çelik: "Şu an kapanma sayısı yüzde 50'leri buldu"

Alışveriş merkezlerinin (AVM) durumunu değerlendiren AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, "Şu an kapanma sayısı yüzde 50'leri buldu.

20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
(Özel) AVM-DER Başkanı Çelik:
Alışveriş merkezlerinin (AVM) durumunu değerlendiren AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, "Şu an kapanma sayısı yüzde 50'leri buldu. Açık olanlarda da şu anda kapalı dükkan sayısı yüzde 70'lerde. Bu hafta sonundan sonra kapanma sayısının yüzde 70'lere gelmesini bekliyoruz" dedi.

AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılması gündeme gelen AVM'lerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Birçok ulusal markamız kapatma kararı aldı. Bunlar AVM'leri sürükleyici markalar. Sonrasında da zaten dün itibarıyla alışveriş merkezlerimiz kapanmaya başladı. Çünkü üç hafta evde kalmak gerekiyor. Bu salgının yayılımını azaltmak gerekiyor, ki bu bizim için çok önemli. Ülke olarak hep birlikte bir çalışma içerisindeyiz, bir mücadele içerisindeyiz. Bu, milli bir mücadele. Biz de bu milli mücadelede AVM'ler olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Kapatmak gerekirse de kapatıyoruz, yeter ki halkımızın sağlığı iyi olsun" dedi.

Çelik, "Dün itibarıyla AVM'lerimiz kapanmaya başladı. Şu an kapanma sayısı yüzde 50'leri buldu. Açık olanlarda da şu anda kapalı dükkan sayısı yüzde 70'lerde. Bu hafta sonundan sonra kapanma sayısının yüzde 70'lere gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışanların hiçbirinin işini kaybetmemesi lazım"

Kapanmaların doğru olduğunu belirten Çelik, bu durumun ekonomik yansımaları olacağını da söyledi. Bu sektörde toplam 1 milyonun üzerinde çalışan olduğunu belirten Çelik, "AVM-DER olarak hep şunu söyledik; çalışanların hiçbirinin işini kaybetmemesi lazım. Bu mücadelede herkesin elini taşın altına koyması lazım. AVM'ler olarak biz üstümüze düşeni yaptık ama marka sahiplerimizin de bu çalışanların işlerini devam ettirmeleri lazım ki ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Sadece kapatmak yetmiyor, insanların işlerini sağlamak lazım" şeklinde konuştu.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bizim taleplerimiz vardı zaten bununla alakalı. Bunlardan bir kısmının karşılandığını gördük. Örneğin istihdam konusunda 'kısa çalışma ödeneği' diye bir konu var ki, bu önemli bir konu. Bunun istihdam konusunda ciddi bir destek sağlayacağını planlıyoruz. Bunun daha ötesi de olmalı" ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SGK ve diğer vergi borçları 6 ay ötelendi. Ben inanıyorum ki burada da destek biraz daha fazla olmalı, muafiyet de getirilmeli bu konuda. Bugün birçok AVM'nin hala kredi borcu var, kredileri devam ediyor."

AVM'lerdeki kira ödemeleri konusunda ise Çelik, "Bugün bakıyoruz markalarımızdan AVM'lerimize kira indirim talepleri geliyor. Bana sorarsanız şu anda bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bunu yaparken bizim için parasal mevzuların işin en sonunda olması lazım" şeklinde konuştu.

Sektör çalışanlarına da seslenen Çelik, "Bizler kesinlikle istihdam konusunda hem markalarımızın hem AVM'lerimizin üzerine düşeni yapacağını ümit ediyoruz. Bu konuda asla bir işten çıkarma olmayacaktır inancındayız. Bu konunun ayrıca takipçisiyiz. Bu konuyla alakalı şu anda bir endişeye gerek yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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