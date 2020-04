(Özel) Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan demirciliği devam ettirmeye çalışıyor

Kaynak: İHA

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski meslekler de kaybolmaya yüz tuttu. Bir zamanlar en çok aranan ustalardan biri olan demirciler şimdi ayakta kalma mücadelesi veriyor. Denizli 'de tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda demircilik mesleğinin son temsilcilerinden baba oğul zanaatlerini halen ilk günün heyecanı ile devam ettiriyor.Ham çelik veya hurda çelikler kızgın ateşte dövülerek demirin dönüştürüldüğü el sanatlarından olan demircilik mesleği de teknolojinin gelişimi ile birlikte yavaş yavaş bitmeye başladı.El sanatları ve zanaatler içerisinde yer alan 'demircilik' mesleği önemli bir yer tutuyor. Denizli'nin tarihi Kaleiçi Çarşısı içerisinde yer alan Demirciler Caddesi'nde sayıları giderek azalan demircilik mesleğinde çırak yetişmediği için dükkanlar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Denizli'de bıçakçılık, tahra, orak, keser ve balta gibi ürünler üreten baba ve oğul demircilik mesleğini Kaleiçi Çarşısı'nda sürdürmeye devam ediyor.Babadan oğla demircilik mesleği devam ediyorYaklaşık 45 yıldır demircilik mesleğini idame ettiren 63 yaşındaki Musa Özeşmen dükkanını kapatmak yerine oğlunu meslek lisesinde okutarak demircilik mesleğini öğretmek istediğini söyledi. Özeşmen de babasından öğrendiğini ve 34 yaşındaki oğlu Erkan Özeşmen liseyi bitirmesinin ardından 20 yaşında babasının yanında demircilik mesleğini öğrenmeye başladığını belirtti. Erkan Özeşmen 4 yılın ardından usta olarak babasının yanında demircilik mesleğine devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır demircilik yaptığını ve her gün sabah iş yerlerini erken saatlerde babası ile birlikte açıklarını belirten Özeşmen, "Sabah ilk başta geldiğimizde ocağımızı yakıyoruz. Ondan sonra ne iş yapılacaksa orak, tahra, bıçak ve kazma onların malzemelerini hazırlıyoruz. Ondan sonra ocakta başlıyoruz dövmeye, dövdükten sonra temizleme, taşlama ve sulama işlemi başlıyor. Böylelikle işlerimiz öğleye kadar devam ediyor" dedi."Babam 45 yıldır bu mesleği yapıyor ben de onun bayrağını sürdürmeye çalışıyorum"Vatandaşların köylerde bağ ve bahçe işlerinde kullandığı orakları yapan Özeşmen, "Şimdi bir orak bize ham çelik olarak geliyor biz onu ebatlara bölüyor ve ayırıyoruz. Ondan sonra orağın sap ve el kısmını ayarlıyoruz, dövme işlemimiz başlıyor şeklini veriyoruz. Şeklini vermenin ardından taşlama işlemini yapıyoruz. Ağzını keskin bir şekilde getirdiğimizde sulama işlemini bitirdikten sonra ağzını tekrardan parlatıyoruz. Orak artık kullanıma hazır ve istediğiniz her yerde bahçede, dalda, otta istediğiniz yerde kullanılabilir. Yaklaşık olarak bir orak 2 saatimizi alıyor. Yaklaşık 10 yıldır yapıyorum ben ve babadan devir aldım. 6 yıldır demircilik yapıyorum öğrenmek biraz zor tabi. Babam 45 yıldır bu mesleği yapıyor ben de onun bayrağını sürdürmeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi."Daha güzel ve güvenilir oluyor"Öte yandan, demirci dükkanına orak yaptırmaya gelen Yaşar Akbulut isimli vatandaş ise hurdacıdan aldığı ham çeliği demirciye getirdiğini ve bununla bir tahra yaptıracağını belirterek, "Buraya getiriyoruz, daha güzel ve güvenilir oluyor tahra deniliyor bu malzemeyi yaptırıyoruz. Köyümüzde her türlü ağaç kesiminde, odun kesiminde kullanıyoruz" dedi. - DENİZLİ