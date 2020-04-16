Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

(Özel) Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan demirciliği devam ettirmeye çalışıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski meslekler de kaybolmaya yüz tuttu.

16.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:41
(Özel) Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan demirciliği devam ettirmeye çalışıyor
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski meslekler de kaybolmaya yüz tuttu. Bir zamanlar en çok aranan ustalardan biri olan demirciler şimdi ayakta kalma mücadelesi veriyor. Denizli 'de tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda demircilik mesleğinin son temsilcilerinden baba oğul zanaatlerini halen ilk günün heyecanı ile devam ettiriyor.

Ham çelik veya hurda çelikler kızgın ateşte dövülerek demirin dönüştürüldüğü el sanatlarından olan demircilik mesleği de teknolojinin gelişimi ile birlikte yavaş yavaş bitmeye başladı.

El sanatları ve zanaatler içerisinde yer alan 'demircilik' mesleği önemli bir yer tutuyor. Denizli'nin tarihi Kaleiçi Çarşısı içerisinde yer alan Demirciler Caddesi'nde sayıları giderek azalan demircilik mesleğinde çırak yetişmediği için dükkanlar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Denizli'de bıçakçılık, tahra, orak, keser ve balta gibi ürünler üreten baba ve oğul demircilik mesleğini Kaleiçi Çarşısı'nda sürdürmeye devam ediyor.

Babadan oğla demircilik mesleği devam ediyor

Yaklaşık 45 yıldır demircilik mesleğini idame ettiren 63 yaşındaki Musa Özeşmen dükkanını kapatmak yerine oğlunu meslek lisesinde okutarak demircilik mesleğini öğretmek istediğini söyledi. Özeşmen de babasından öğrendiğini ve 34 yaşındaki oğlu Erkan Özeşmen liseyi bitirmesinin ardından 20 yaşında babasının yanında demircilik mesleğini öğrenmeye başladığını belirtti. Erkan Özeşmen 4 yılın ardından usta olarak babasının yanında demircilik mesleğine devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır demircilik yaptığını ve her gün sabah iş yerlerini erken saatlerde babası ile birlikte açıklarını belirten Özeşmen, "Sabah ilk başta geldiğimizde ocağımızı yakıyoruz. Ondan sonra ne iş yapılacaksa orak, tahra, bıçak ve kazma onların malzemelerini hazırlıyoruz. Ondan sonra ocakta başlıyoruz dövmeye, dövdükten sonra temizleme, taşlama ve sulama işlemi başlıyor. Böylelikle işlerimiz öğleye kadar devam ediyor" dedi.

"Babam 45 yıldır bu mesleği yapıyor ben de onun bayrağını sürdürmeye çalışıyorum"

Vatandaşların köylerde bağ ve bahçe işlerinde kullandığı orakları yapan Özeşmen, "Şimdi bir orak bize ham çelik olarak geliyor biz onu ebatlara bölüyor ve ayırıyoruz. Ondan sonra orağın sap ve el kısmını ayarlıyoruz, dövme işlemimiz başlıyor şeklini veriyoruz. Şeklini vermenin ardından taşlama işlemini yapıyoruz. Ağzını keskin bir şekilde getirdiğimizde sulama işlemini bitirdikten sonra ağzını tekrardan parlatıyoruz. Orak artık kullanıma hazır ve istediğiniz her yerde bahçede, dalda, otta istediğiniz yerde kullanılabilir. Yaklaşık olarak bir orak 2 saatimizi alıyor. Yaklaşık 10 yıldır yapıyorum ben ve babadan devir aldım. 6 yıldır demircilik yapıyorum öğrenmek biraz zor tabi. Babam 45 yıldır bu mesleği yapıyor ben de onun bayrağını sürdürmeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Daha güzel ve güvenilir oluyor"

Öte yandan, demirci dükkanına orak yaptırmaya gelen Yaşar Akbulut isimli vatandaş ise hurdacıdan aldığı ham çeliği demirciye getirdiğini ve bununla bir tahra yaptıracağını belirterek, "Buraya getiriyoruz, daha güzel ve güvenilir oluyor tahra deniliyor bu malzemeyi yaptırıyoruz. Köyümüzde her türlü ağaç kesiminde, odun kesiminde kullanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan demirciliği devam ettirmeye çalışıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: İş insanı otomobilinde ölü bulundu - Haber 12:28: Bursa'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Haber 12:28: Tokat'ta D-100 kara yolunda heyelan - Haber 12:28: Pandemi sürecinde daha fazla hoşgörülü olunması çağrısı - Haber 12:27: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı şehitleri andı - Haber 12:24: Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber