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(Özel) Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında soba bacası nedeniyle ufak çaplı bir yangın çıktı.

25.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:56
(Özel) Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında soba bacası nedeniyle ufak çaplı bir yangın çıktı. Çıkan yangında dumanlardan etkilenenler balkonlara çıkarken apartman sakinleri arasında baca temizliği sebebiyle kavga çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairesinde soba bacası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. Çıkan yangının dumanları bütün binayı sararken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın içindeki dumandan etkilenenler balkonlara çıkarak nefes almaya çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın dumanını tahliye etti. Bu sırada apartman sakinleri arasında baca temizliği sebebiyle yangın çıktı. Vatandaşların kısa süreli arbedesi itfaiye ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : kavga, 3. Sayfa

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