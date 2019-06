(Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz

anlattı. Başkan Murat Özmekik, tek kadınlarda 3 Türk sporcunun kota almaya çok yakın olduğunu belirterek, "Dünya sıralamasında bulundukları yer itibarıyla Neslihan Yiğit şu anda 50, Aliye Demirbağ 58 ve Özge Bayrak şu anda 70'lerde yer alıyor. İlk 70'in içine girmeleri yeterli. Ancak yarışma kendi aralarında geçiyor. Dolayısıyla 3 kadın sporcumuzun arasında en önde olan sporcu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak. Biz tek kadınlarda kotayı garanti olarak görüyoruz. Tek erkeklerde Emre Lale dünya sıralamasında 105'te. Her hafta gittiğimiz müsabakalarda aldığı puanlarla dünya sıralamasını daha da aşağı düşürmeye çalışıyor. 3 ay önce 89'da kotanın içindeydi. Kota süreci zaten 1 Mayıs'ta başladı. Önümüzde Avrupa Oyunları var, orada mücadele edecekler. Orada gruptan çıkarsa iyi bir puan alacak" diye konuştu.

"KOTA İÇİN İLK 24'E GİRMEK LAZIM'

Kota mücadelesi için iyi bir mücadele vermek gerektiğini vurgulayan Özmekik, "3'üncü kota beklentimiz çift kadınlarda mücadele eden sporcularımız Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci; henüz genç sporcularımız. Gençlerde Avrupa şampiyonu olan sporcularımız. Şu an kota mücadelesinde dünya sıralamasında 40'ıncı. Bu sıralama yetmiyor, çift kadınlarda puanlar çok üst seviyede. 16 kotanın 3'ü kıtasal kota oluyor. Kota alamayan kıtalar bu 3 kotayı almış oluyor. Dolayısıyla 13 kota kalıyor. 13 kotanın içerisinde de Japonya ve Çin gibi 2'şer kota alan ülkeler var. Bunların arasından ilk 24'e girmesi lazım, bu yüzden 40'da yer almak yetmiyor. 2020 olmasa da 2024'ü garantilemeye çalışıyoruz çift kadınlarda" dedi.

"EKONOMİK MÜCADELE VERİYORUZ"

Olimpiyatlara 1 yıl kala hiçbir şeyin telafisi olmadığını belirten Başkan Murat Özmekik, "Kota için 10-15 turnuva hesaplanıyor ama ne kadar çok turnuvaya katılırsanız o kadar iyi. Sporcularımızı götürüyoruz ama kolay değil, geçen seneden bu yana Dolar kuru yükselmiş, Euro kuru yükselmiş yüzde 50'den fazla artmış, otel ücretleri, uçak biletleri artmış ama biz aynı bütçe ile devam ediyoruz. Bana göre olimpiyat kota yılında, olimpik branşlara özel birtakım takviyeler yapılmasında fayda var. Bunun telafisi yok, son 1 yıldayız. Tabii ki biz bütün desteklerimizi devletten alıyoruz. Bütün ülkeler daha fazla müsabakaya giderek kota almaya çalışıyorlar. Onların ekonomileri ile de mücadele etmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK FEDERASYONUZ"

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, kurdukları tesisisin ekonomik getirilerinin olduğunu da belirterek şunları söyledi:

"Biz özerk bir federasyon olarak, olması gereken bir federasyon modeliyiz. Kendi mağazası olan ve fabrikada ürettiklerini kendi sporcularına ücretiz verip, mağazasında da satan dünyada tek örnek federasyonuz. Yemekhane, mağaza ve konaklama gelirleriyle beraber biz Türkiye şampiyonalarını kendi tesisimizde yapıyoruz ve maliyeti karşılıyoruz ama bununla uluslararası maliyetleri karşılayamıyoruz. Biz her sene aynı gömleği, aynı takım elbiseyi giymek zorunda kalıyoruz. Biz büyüdük artık. Bizim federasyonumuz büyüdü. Şu anda en fazla antrenöre sahip ikinci federasyonuz. Lisanslı sporcumuz 100 bini geçmiş. Bütçe ve kaynaklarımızın da bu oranda artması lazım. Biz ülkemize hizmet ederken daha büyük desteği bekliyoruz. Şu ana kadar yapmış oldukları desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Gençlik Hizmetlerine teşekkür ediyoruz."

