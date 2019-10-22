Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi

(Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi

Bağcılar'da sokak arasında hızlı bir şekilde seyreden hafif ticari araç ile sola dönüş yapmak isteyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

22.10.2019 09:20(Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi
Bağcılar'da sokak arasında hızlı bir şekilde seyreden hafif ticari araç ile sola dönüş yapmak isteyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, sürücülerden biri sinirlerine hakim olamayıp aracını tekmeledi.

Kaza, önceki hafta Pazar günü saat 17.50 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yan sokaktan çıkan aracı bekledikten sonra sola dönüş yapmak istedi. Ancak o esnada 34 LG 8326 plakalı hafif ticari araçla hızlı bir şekilde seyreden sürücü, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza esnasında ise araçtakiler panik yaşadı.

Sinirlerine hakim olamayıp aracını tekmeledi

Kazanın ardından aracından çıkan otomobil sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsüne hızlı geldiğini belirterek dikkatli olmasını söyledi. Araç sürücüsü, bir anlık sinirlerine hakim olamayınca aracını tekmeledi. Otomobil sürücüsünün araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan sürücü ardından cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi. Hafif ticari aracın üzerinde İngilizce "Oyun bitti" anlamına gelen "Game Over" yazısı ise dikkat çekti. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:08 Firari Ergenekon savcısı yakalandı
11:55 Cin biber müdavimi horozun 'Paşa' hayatı.
11:46 Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada
11:45 Okul müdürlerine uyuşturucu ile mücadele anlatıldı
11:45 İzmir'de bir günde iki üvey kardeş dehşeti
11:40 Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı
11:43 Adliye önünde saldırıya uğrayan muhabirin duruşması görüldü
22.10.2019 12:42:58