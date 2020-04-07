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(Özel) Bağdat Caddesi adeta hayalet caddeye döndü

İstanbul Anadolu Yakası'nın en gözde caddelerinden biri olan ve korona virüs edeniyle adeta hayalet caddeye dönen Bağdat Caddesi'nde sessizlik sürüyor.

07.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:27
(Özel) Bağdat Caddesi adeta hayalet caddeye döndü
İstanbul Anadolu Yakası'nın en gözde caddelerinden biri olan ve korona virüs edeniyle adeta hayalet caddeye dönen Bağdat Caddesi'nde sessizlik sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun 'evde kal' çağrılarına uyduğu ve caddede araç trafiğinin de azaldığı dikkat çekti.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Yine alınan önlemler kapsamında, kafeterya, çay bahçesi, nargile salonları, internet ve oyun salonları gibi 'umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.

Bu kapsamda İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde oluşan sessizlik sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun 'evde kalın' çağrılarına uyduğu ve dışarıda çok az sayıda kişinin olduğu görüldü. Trafikteki araç sayısının azlığı da dikkat çekti.

"En iyisi, evde oturmak, sağlıklı kalmak"

Erkut Kula isimli bir vatandaş, "Bu salgının insanlar üzerinde oluşturduğu ciddi bir korku da var. Bu anlamda özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün çıkmıyor olması, yasağa uyuyor olması son derece doğru. Aynı şekilde biz de kurallara uymaya çalışıyoruz. Bizim çıkış sebebimiz var. Eşim hamile, Görüntüleme Merkezi'ne gidiyoruz. Hava da zaten iyi değil. Evde oturmak, sağlıklı kalmak, en iyisi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul, Bağdat, Güncel
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