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Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalınması çağrılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nın popüler noktalarından Bağdat Caddesi adeta hayalet caddeye döndü.

07.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:31
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

Yine alınan önlemler kapsamında, kafeterya, çay bahçesi, nargile salonları, internet ve oyun salonları gibi 'umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.

BAĞDAT CADDESİ'NDE ISSIZLIK HAKİM

Bu kapsamda İstanbul 'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde oluşan sessizlik sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun 'evde kalın' çağrılarına uyduğu ve dışarıda çok az sayıda kişinin olduğu görüldü. Trafikteki araç sayısının azlığı da dikkat çekti.

"EN İYİSİ EVDE OTURMAK, SAĞLIKLI KALMAK"

Erkut Kula isimli bir vatandaş, "Bu salgının insanlar üzerinde oluşturduğu ciddi bir korku da var. Bu anlamda özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün çıkmıyor olması, yasağa uyuyor olması son derece doğru. Aynı şekilde biz de kurallara uymaya çalışıyoruz. Bizim çıkış sebebimiz var. Eşim hamile, Görüntüleme Merkezi'ne gidiyoruz. Hava da zaten iyi değil. Evde oturmak, sağlıklı kalmak, en iyisi" dedi.

Etiketler: İstanbul, Bağdat, Yaşam
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