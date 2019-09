(Özel) Bahçacı: "Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizminde rol model oldu"

MERSİN (İHA) – Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Mersin'in, sağlık turizminde önemli mesafeler kat ettiğini ve Mersin Şehir Hastanesinin, diğer hastaneler içinde rol model olduğunu söyledi. Bahçacı, "Sağlık turizmindeki hasta sayımızla şehir hastaneleri içinde birinci sıraya oturduk. Mersin'i bu alanda en iyi noktaya getirmek en büyük hedefimiz. Biz Mersin'de bütün branşlarda en iyiyiz ve sağlık turizmini en iyi şekilde yapıyoruz" dedi.Sağlık turizmi, son yıllarda globalleşen dünyanın birçok ülkesinde öne çıkan sektörlerden biri oldu. Dünyadaki payı bugün 100 milyar doları aşan sağlık turizminde Türkiye de önemli atarak, hastane altyapılarını bu sektöre göre düzenlemeye başladı. Özellikle modern tıbbi cihazları, yetişmiş insan gücü ve deneyimli uzman kadrosu ile şehir hastanelerinde, sağlık turizminden pay almak için önemli adımlar atılıyor. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi ise bu alanda ilklere imza atan ve Sağlık Bakanlığının, bütün şehir hastaneleri için rol model kabul ettiği bir hastane olarak sağlık turizmi yapıyor."Mersin'de sağlık turizminde önemli mesafeler kat etti"Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin'in sağlık turizminde geldiği noktayı ve hedeflerini İHA muhabirine anlattı. Sağlık turizminin, Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de şehir hastanesinin faaliyet alınmasıyla birlikte öne çıkarttıkları bir alan olduğunu söyledi. Mersin'de sağlık turizmindeki çalışmaları Nisan 2018'de başlattıklarını ve ilk yurt dışı hastayı getirdiklerini belirten Bahçacı, bu tarihten Eylül 2019 sonuna kadar birçok çalışma yaptıklarını ve önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Bu alanda, sürekli ve koordinasyon içerisinde çalışan bir ekipleri olduğunu dile getiren Bahçacı, bugün geldikleri noktayı da doktorundan hemşiresine, ameliyat personelinden tercümanına kadar bu ekip çalışmasıyla yakaladıklarını vurguladı. 2018'in Mayıs ayında Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde Uluslararası Hasta Merkezini kurdukları bilgisini veren Bahçacı, "Hastanenin temelindeki her türlü altyapı, bu amaca hizmet ediyor. Mersin'i sağlık turizminde bugün belirli bir noktaya getiren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu."Sağlık Bakanlığımızın bütün şehir hastaneleri için rol model kabul ettiği bir hastaneyiz"2019'un şubat ayında Ankara'da Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin (USHAŞ) kurulduğunu anımsatan Bahçacı, "USHAŞ'ın amacı, globalleşen dünyada sağlık turizminde Türkiye'nin payına düşen oranı artırmak, Türkiye'nin dünya çapındaki sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu sağlamak, uluslararası bağlantılar kurmak, bu alanda hem Türkiye'de hem yurt dışında yeni yatırımlar yapmak" ifadelerini kullandı.USHAŞ'ın geçen hafta Ankara'da yaptığı toplantıya Mersin Şehir Hastanesi başhekimi ile birlikte katıldıklarını dile getiren Bahçacı, toplantıda fikir alışverişinin yanı sıra önümüzdeki sürece ilişkin hedefler belirlendiğini ve önemli kararlar alındığını söyledi. Bahçacı, "Sağlık turizminde yurt dışına pazarlanan sağlık hizmetlerimizin duyurulması, tanıtılması, hedef ülkelerin seçilmesi ve buralarda yapılacak faaliyetler hakkında çok detaylı görüşmeler yaptık. Bu çalışmalar hem ülkemize hem Mersin'e çok güzel katkılar sağlayacak. Toplantıda, USHAŞ yetkilileri, Mersin'in bu konuda geldiği noktayı takdir ettiklerini ve sık sık Mersin ile görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini vurguladılar. Mersin, sağlık turizminde altyapısını tamamlamış, hizmete hazır, kurguladığı hasta takip yöntemleriyle a, b, c planı olan bir yapıya sahip. Bu da bütün hastanelerimizde olması gereken bir yapı. Şu anda biz sağlık turizminde Sağlık Bakanlığımızın bütün şehir hastaneleri için rol model kabul ettiği bir hastaneyiz" ifadelerini kullandı."Sağlık turizmindeki hasta sayımızla şehir hastaneleri içinde birinci sıraya oturduk"Sağlık turizminde, Türkiye içinde sağlık alanındaki pastadan elde edilen gelirler dışında ek gelir elde edildiğine işaret eden Bahçacı, "Sağlık turizmi, sağlığın ihracatıdır. Bu ihracatı yapabilmek için belirli kaliteye ulaşmak gerekiyor ve Mersin bu kaliteyi yakaladı. Geçtiğimiz 1,5 yılda 39 ülkeden hastalar, Mersin'de hastanelerimizden tedavi hizmeti aldı. Bunların bir bölümü 'turist sağlığı' kapsamında hastaneye kendi imkanlarıyla gelen hastalar, bir bölümü ise sağlık turizmi çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden alınarak hastanemize getirilme süreçleri dahil her şeyin tarafımızca planlandığı hastalar. Son 1,5 yılda planlı olarak özellikle Cezayir, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Irak ve Tunus gibi ülkelerden hastalar bizi tercih etti ve 70'in üzerinde hastayı Mersin'e getirerek sağlıklarına kavuşturduk. Turist sağlığı kapsamında da ise hastaneye kendi imkanlarıyla gelen yaklaşık 750 hastamız oldu. Bu hasta sayıları, Türkiye'nin şu andaki tüm şehir hastaneleri içinde bizi birinci sıraya oturttu" şeklinde konuştu."Diğer şehir hastanelerine örnek ve rol model konumunda bir hastaneyiz"USHAŞ ile Mersin'in hasta portföyünü ve hedef destinasyonları genişletmek için görüşmeler yaptıklarının altını çizen Bahçacı, şunları söyledi:"Biz Mersin olarak, diğer illerimizde açılan şehir hastanelerine sağlık turizmi konusunda destek olacağız. İlk etapta iki arkadaşımız Ankara Şehir Hastanesinde bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacaklar. Diğer şehir hastanelerine örnek ve rol model konumunda bir hastaneyiz şu anda. Ayrıca, Mersin Şehir Hastanesini hangi branşlarda öne çıkartmamız gerektiğini de USHAŞ yetkilileriyle görüştük. Mersin'de öne çıktığımız branşlar ortopedi, kalp-damar cerrahisi, radyoterapi, kemoterapi, yanık tedavisi, inme merkezi ve fizik tedavi. Biz, ayrıca üniversitelerle yaptığımız protokollerle alanında uzman bir hekimin transferini de sağlayabiliyoruz. Bir profesör, bu anlaşma çerçevesinde gelip bizim hastanemizde ameliyat yapabiliyor. Bu da Sağlık Bakanlığının çok önemli bir adımı.""USHAŞ, yurt dışı hasta merkezleri açacak"USHAŞ'ın, sağlık turizmi hedeflerinde 20 ülke belirlediğini ve bu ülkelerde ofisler açarak 'sağlık ataşesi' olarak sağlık temsilcileri bulunduracağını anlatan Bahçacı, "Şu anda ilk hedefte 5 ülkede yurt dışı hasta merkezleri oluşturacak. Bu merkezlerde ayaktan tedavi hizmeti sunularak, hastayı ileri tanı ve tedavi için Mersin'e, Ankara'ya gönderecek" dedi."Hedefimiz, sağlıkta dünya çapında bir destinasyon haline gelebilmek"Sağlık turizminde Mersin'in hedeflerini de aktaran Bahçacı, "Mersin'i bu alanda en iyi noktaya getirmek en büyük hedefimiz. Biz Mersin'de bütün branşlarda en iyiyiz ve sağlık turizmini en iyi şekilde yapıyoruz. Mersin'i ve hastanemizi tanıtmak için çalışıyoruz. Mersin; 1,5 milyar insanın 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunduğu bir şehir. Bizim ana hedef kitlemiz bu insanlar. En büyük referansımız da bizden hizmet alanlar. Bundan sonraki süreçte amacımız, Mersin'in dünya çapında bir sağlık destinasyonu olarak markalaşması sürecine Mersin Şehir Hastanesi olarak öncülük etmek. Bu çerçevede, mersinmedicalcenter.health.gov.tr web sayfamızda verdiğimiz hizmetleri farklı dillerde anlatıyoruz. Ayrıca, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hastanemizi ve hizmetlerimizi anlatan kitapçık bastırdık. Mersin'i sağlık turizminde yurt dışında anlatmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz, sağlıkta dünya çapında bir destinasyon haline gelebilmek" diye konuştu. - MERSİN