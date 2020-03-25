Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü - Haberler

(Özel) Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü

Bahçelievler'de, çalışanının yakını İspanya'dan gelen ve korona virüs karantina kurallarına uymadığı iddia edilen bir fırın ve yufkacı, test sonuçları çıkarılana kadar mühürlendi.

25.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:34
(Özel) Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü
Bahçelievler 'de, çalışanının yakını İspanya 'dan gelen ve korona virüs karantina kurallarına uymadığı iddia edilen bir fırın ve yufkacı, test sonuçları çıkarılana kadar mühürlendi.

Dünya genelini derinden etkileyen korona virüs tehlikesi nedeniyle birçok ülkede tedbirler alındı. Türkiye 'de şimdiye kadar çıkan vak'aların ve can kayıplarının ardından yurt genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlara da kritik 14 gün karantina uyarıları yetkiler tarafından yapıldı.

Bahçelievler ilçesinde bir her gün yüzlerce ekmek ve hamur ürünlerinin satıldığı fırında çalışan işçinin kızının da İspanya'dan geldiği ve karantina kurallarına uymadığı öğrenildi. Akşam vardiyasında fırında yardımcı olarak çalışan kişinin de işe gidip geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçildi

Durumun bir vatandaş tarafından ihbar edilmesi üzerine Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve polis eşliğinde harekete geçti. Ekipler hem yufka satan dükkana hem de fırına denetimde bulundu. Yufka satan iş yerinin sahibinin yakınının Katar'dan geldiği, fırın'da çalışan bir işçinin ise kızının İspanya'dan geldiği öğrenildi. Her iki kişinin de yakınları yurt dışından gelmesine rağmen kendilerine yönelik karantina kurallarına uymadığı öğrenildi.

Fırın ve yufkacı mühürlendi

Ekipler, denetimler ve uyarıları iş yeri sahiplerine yaptıktan sonra iş yerlerini ilgili kişilerin testlerinin sonuçlanana kadar dükkanları mühürledi. Fırın sahibi Hasan G., çalışanının kızının İspanya'dan geldiğini belirterek, "Ben getirmedim İspanya'dan gitsin baksınlar. Çalışanım akşam geliyor" dedi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Türkiye, İspanya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:49: İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü - Haberler 17:48: Turizm beldesi hayalet kente döndü - Haberler 17:48: Polis "65 yaş" denetimi yaptı - Haberler 17:47: Sancaktepe'de kültür sanat etkinlikleri dijital platforma taşındı - Haberler 17:47: Hırvatistan'ı tam anlamıyla gezmek için görmeniz gereken 9 eşsiz yer - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler