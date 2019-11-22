Haberler » Dünya » Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor - Haber

Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor

Ölümcül olabilen 'dang humması' hastalığının yayılmasını önleme amacıyla laboratuvarda özel olarak yetiştirilen sivrisineklerin enjekte edildikleri bakteri türü ile doğaya salınması başarı ile sonuçlandı

22.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:34Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor
Ölümcül olabilen 'dang humması' hastalığının yayılmasını önleme amacıyla laboratuvarda özel olarak yetiştirilen sivrisineklerin enjekte edildikleri bakteri türü ile doğaya salınması başarı ile sonuçlandı. Bu özel sivrisinekler şimdiden Endonezya, , ve Avustralya'da dang humması vakalarında ciddi bir düşüş görülmesine neden oldu.

Normal sivrisinekler gibi ısırmaya devam etseler de taşıdıkları bakteri nedeniyle dang hummasının bulaşmasına izin vermeyen sivrisineklerin geniş test alanlarındaki başarısını bilim insanları 22 Kasım günü yaptıkları açıklama ile duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle

Brezilya, Vietnam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:21 Karadeniz'de tanker kazası
19:20 IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyesi kadınların çocuklarını geri almak zorunda değil
19:19 Lübnan'da 76. Bağımsızlık Günü kutlandı
19:19 Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
19:19 Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü
19:05 Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
17:50 Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı
17:20 Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:14 Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:24 Güney Afrika'da ilginç olay! Ölüm kanıtı isteyen sigorta şirketine ceset götürdüler
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
22.11.2019 19:23:13