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(Özel) Bal kabağında hasat başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lezzetiyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı.

24.09.2019 11:06(Özel) Bal kabağında hasat başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lezzetiyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı. Cerrah'ta yetiştirilen kabakların raf ömrü daha uzun.

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bal kabağının hasadı başladı. Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tarlalarda hasadı yapılan kabaklar satılmayı bekliyor. Lezzeti sebebiyle Cerrah bal kabağına rağbetin fazla olduğunu belirten Cerrah Muhtarı Hasan Ayar, "Kabak hasadı başladı. Bizim toprağın verimli olması sebebiyle kabağımız yılda bir sefer sulanıyor, susuz yetiştiği için dayanma müddeti yüksek. Bu yıl 1 lira ile 1 lira 25 kuruş arasında satılmakta. Cerrah'ta en iyi kabağının yetiştiğini iddia edebiliriz. Verim iyi, lakin bu yıl fiyatlar ile satışların düşük olması ve maliyetlerin yüksek olmasından dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Müşteri olmadığından dolayı bazı kabaklar böyle tarlada bekliyor. Pazarda fiyatlar aynı. Geçen sen kabağın kilosu 75 kuruş ile 1 lira arasındaydı. İşallah daha da düşmez. Beklediğiniz fiyatlar değil, ama yine de güzel" dedi. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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