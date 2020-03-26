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Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi

Maltepe'de bir tulum sanatçısı, koronavirüse karşı tedbir amaçlı evlerinde sosyal izolasyona çekilen mahalle sakinlerine balkonundan tulum performansı dinletti. Komşusunun da org ile eşlik ettiği performans pencerelerde eğlenen diğer mahalle sakinleri tarafından kamerayla çekildi.

26.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:38

Koronavirüs salgını sebebiyle 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar, sosyal izolasyonda güzel vakit geçirmek için farklı yollar deniyor. Maltepe 'de yaşayan tulum sanatçısı Filiz İlkay, evinin balkonundan tulum çalarak mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşattı. İlkay'ın komşusu da bu performansa org ile ritim tutunca, vatandaşlar evlerinin balkonlarında dans ederek cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

''PSİKOLOJİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR''

Koronavirüs salgınına karşı müzisyenlere büyük görev düştüğünü ifade eden Müzisyen Filiz İlkay, "Balkonda tulum çalmayı ben de dün deneyimledim ve gerçekten apartmanda olan komşularımızın moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu hissettim. Koronavirüse karşı biz müzisyenlere de iş düşüyor ve birçok müzisyen arkadaşımız sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyor. Bu salgın döneminde psikolojimizi de korumamız gerekiyor. Her şey inşallah güzel olacak ve düzelecek lütfen umudumuzu kaybetmeyelim. Biz de müzisyenler olarak evimizin balkonlarına sizlere moral ve motivasyon vereceğiz bu sorunu hep birlikte aşacağız." dedi.

Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi

''BALKONDAN TULUM ÇALMAYA DEVAM EDECEĞİM''

İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirten Müzisyen İlkay, "Dün akşam bir kez çaldım ve komşularımız devam etmemi istedi. İnsanların bu dönemde moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bu çalışmanın faydalı olduğunu görünce bundan sonra balkondan tulumumu çalmaya devam edeceğim. Bence her mahalledeki müzisyen en azından hem sağlık çalışanlarımıza destek hem de insanlarımıza hem de komşularımıza moral vermek için evlerinden, evlerinin balkonlarından müziklerini yapsınlar. Sosyal medyada canlı yayınlar yapıyoruz. Böyle canlı canlı çalmak da bence çok faydalı, bu da biz müzisyenlere düşen bir misyon olarak diye düşünüyorum." dedi.

''SALGINI BERABERLİKLE YENECEĞİZ''

Öte yandan evlerinin balkonlarında şarkılara eşlik eden vatandaşlar, ''Bu salgına karşı evimizdeyiz. Komşularımızla müziğe eşlik ediyoruz. Bizim için moral ve motivasyon oluyor. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. Bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde yeneceğiz." sözlerini kullandılar.

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Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel

Haberin Videosu :

Balkonda tulum çalan kadın tüm mahalleye moral verdi!

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