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(Özel) Bankadan para çekmek isteyen 77 yaşındaki kadının yardımına polisler koştu

Sultanbeyli'de korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 77 yaşındaki kadının yardımına polisler koştu.

26.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:28
(Özel) Bankadan para çekmek isteyen 77 yaşındaki kadının yardımına polisler koştu
Sultanbeyli 'de korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 77 yaşındaki kadının yardımına polisler koştu. Bankaya gidip para çekmesi gereken 77 yaşındaki Endem Çakır'ı polisler evinden alıp ekip aracıyla bankaya götürdü, parasını çektikten sonra tekrar evine bıraktı. Yaşlı kadın, maske takarak kendisinin güvenliğini sağlayıp bankaya götüren polislere teşekkür etti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs önlemleri sebebiyle evinden çıkamayan 77 yaşındaki Endem Çakır'ın bankadan para çekmesini sağladı. Yaşlı kadının talebi üzerine ikamet ettiği eve gelen polisler, evden çıkmadan önce maske takması için kadına yardımcı oldu. Daha sonra yaşlı kadın polis aracı ile bankaya götürüldü. Bankada parasını çeken yaşlı kadın, aynı polis ekibi tarafından tekrar evine getirildi.

Polisin hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Endem Çakır, polislere, "Allah yardımcınız olsun, kolaylık versin. Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Polis ekipleri de yaşlı kadını evden çıkmaması için uyararak, tekrar ihtiyacı olursa yardımcı olacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel

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