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(Özel) Banklara oturan yaşlı vatandaşlara seyyar satıcıdan örnek 'Korona' tepkisi

Denizli Bayramyeri Meydanında genellikle yaşlı vatandaşlar kullandığı ve belediyenin korona virüs tedbirleri kapsamında oturulmaması için emniyet şeridi çektiği banklara şeridin altından girerek oturan yaşlılara seyyar satıcılar tepki gösterdi.

21.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:00
(Özel) Banklara oturan yaşlı vatandaşlara seyyar satıcıdan örnek 'Korona' tepkisi
Denizli Bayramyeri Meydanında genellikle yaşlı vatandaşlar kullandığı ve belediyenin korona virüs tedbirleri kapsamında oturulmaması için emniyet şeridi çektiği banklara şeridin altından girerek oturan yaşlılara seyyar satıcılar tepki gösterdi. Seyyar satıcı kendisine yaklaşan vatandaşı ise '1 metreden fazla yaklaşma, maske yok eldiven yok halen oturuyorlar' diyerek duruma tepki gösterdi.

Denizli'de Bayramyeri Meydanı'ndaki banklar Korona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce belediye tarafından bir kısmı kaldırıldı. Uyarılara uymayan ve belediyenin çektiği şeritleri dikkate almadan oturmaya devam eden çoğunluğu yaşlı olan vatandaşlara ise seyyar satıcılar tepki gösterdi. Durumu fark edip duyarsız kalmayan bir seyyar satıcı da vatandaşları uyardı. Vatandaşlar ile Ümit Canlı isimli seyyar satıcı arasında banklarda oturulmaması konusunda ilginç uyarılar yaşandı. Canlı, vatandaşları yan yana oturmamaları, bir birlerine 1 metreden fazla yaklaşamamaları ayrıca maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyardı. Özellikle yaşlı vatandaşların uyarılara dikkate almayıp günlük yaşantılarına tepki göstermelerine kızan Canlı, yaşlı vatandaşlara virüsün tehlikesini dili döndüğünde anlattı.

"Korkmamamız lazım, tedbir almamız lazım"

İlhan, vatandaşlar aynı şekilde oturmaya devam ettiklerini ve bunun da tehlikeli bir durum olduğunu kaydeden Canlı, "Biz de onları dağıtmaya, aydınlatmaya çalışıyoruz. 1 metre uzak durun diyoruz, bu virüs bulaşıcı, bilemezsiniz diyoruz. 14 gün boyunca birer metre uzak duracağız. Bunun için de bir birimize destek olacağız. Bu virüsü hep beraber yeneceğiz. Kuş gribi geldi, domuz gribi geldi ama bütün hastalıklardan ayrı bir hastalık bu, sinsi bu hastalık. Elden ele, yürüyerek, dokunarak bulaşan virüs bu. Biz birbirimizden uzak kalarak kurtulacağız. 15-20 gün sonra bitecek Allah'ın izniyle. Korkmamamız lazım, tedbir almamız lazım. Tedbir nedir? Eldivenimizi alacağız, maskemizi alacağız. Vatandaşlardan uzak kalacağız. Günlük temizliklerimizi yapacağız. Bu şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Korku yok. Ölüm zaten var dünyada ama tedbir de var. Tedbir alırsak kısa zamanda yeneceğiz Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Banklara oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini beli ve bacakları ağrıdığı için oturduklarını söyleyerek savunurken, Canlı ve çevredeki diğer bazı vatandaşların uyarıları üzerine oturdukları banklardan kalkarak gittiler. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Güncel

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