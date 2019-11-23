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(Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi

Bakırköy'de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı.

23.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:24(Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi
'de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı. Aracın alt yola düşme tehlikesine rağmen inmeyen sürücüyü polis ekipleri indirmekte güçlük çekerken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy Eski Havaalanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp askıda kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Askıda kalan aracından inmeyerek polisi bekledi

Kadın sürücü, Bariyerlere çarptıktan sonra askıda kalan aracının alt yola düşme tehlikesine rağmen inmedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracından inmekte direnen kadın sürücüyü ikna ederek aşağıya indirdi.

Sürücü 2,13 promil alkollü çıktı

ekipleri tarafından ikna edilerek aracından indirilen kadın, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Daha sonra polis ekipleri kadın sürücüye alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi 5'inci denemede üfleyen kadın sürücü, 2,13 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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