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(Özel) Başakşehir'de iki dakikada bir marketi talan eden hırsızlar kamerada

İstanbul Başakşehir'de bir site içerisinde bulunan markete sabahın ilk saatlerinde gelen yüzleri kapalı 5 kişi iki dakika içerisinde dükkanı adeta yağmaladı.

30.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:26(Özel) Başakşehir'de iki dakikada bir marketi talan eden hırsızlar kamerada
'de bir site içerisinde bulunan markete sabahın ilk saatlerinde gelen yüzleri kapalı 5 kişi iki dakika içerisinde dükkanı adeta yağmaladı. Yanlarında getirdikleri sepetlere dükkan içerisinde bulunan ürünleri doldurduktan sonra araçlarıyla kaçan hırsızların tüm bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki markette meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlilerinin de bulunduğu siteye gelen yüzleri kapalı ve şapkalı 5 kişi sabahın ilk ışıklarında dükkan önüne geldi. Güvenlik görevlilerinin bir anlık boşluğundan faydalanan şahıslar, marketin kepenklerini kırarak içeriye girdi. İçlerinden bir kişi market önüne kaçacakları aracı park ederken diğer 4 kişi market içerisinde keşif yapmaya başladı. Markete hazırlıklı gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri sepetlere yaklaşık 2 dakika içerisinde dükkanda maddi değeri olan ne varsa doldurmaya başladı. Kısa sürede amaçlarına ulaşan şahıslar dükkan önünde hazır bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi, markete geldikten sonra fark ettiği olay karşısında adeta şoke oldu. Güvenlik görevlilerine rağmen hırsızlık olayının gerçekleşmesine isyan eden market sahibi karakola giderek şikayetçi olurken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlar marketi iki dakikada talan etti

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzlerin kapalı 5 kişi market önüne gelerek içeriye girmesi görülüyor. Ardından dükkanı 2 dakika gibi bir sürede talan eden 5 kişi olay yerine geldikleri araçla kaçarak izlerini kaybettiriyor. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine dükkan ve çevresinde inceleme yapan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Başakşehir, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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