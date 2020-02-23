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(Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanda yayılan kötü koku nedeniyle binada yaşayan 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu.

23.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:38(Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti
'de bir apartmanda yayılan kötü koku nedeniyle binada yaşayan 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ve AFAD alarma geçerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olay, Başakşehir Altınşehir Mahallesi Göknar Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanda kötü koku yayıldı. Binada yaşayan 2'si çocuk toplamda 3 kişi kötü kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay sonrası AFAD ekipleri sokağa gelerek apartmanda inceleme başlattı. Hassas koku ölçüm cihazı ile apartmanın her noktasında incelenme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Bina sakinleri parke tahtasında zehir olduğunu iddia etti

AFAD ekipleri yaptığı açıklamada rahatsız edici kokuya rastlanmadığını belirtirken bina sakinleri de eve yeni taşınan bir kişinin evinin tabanı için parke getirdiğini, parke işçileri tarafından yapıştırıcı olarak zehirli bir madde sürdüğünü iddia etti. ekipleri bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda inceleme başlattı.

Hastaneye giden apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Başakşehir, İstanbul, Polis, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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