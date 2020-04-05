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(Özel) Başakşehir Şehir Hastanesi yolundaki hummalı çalışma drone ile görüntülendi

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan ve 20 Nisan'da açılışı yapılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı.

05.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:36
(Özel) Başakşehir Şehir Hastanesi yolundaki hummalı çalışma drone ile görüntülendi
Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan ve 20 Nisan'da açılışı yapılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. Ekiplerin hastane yollarının tamamlanması için gerçekleştirdiği hummalı çalışma drone ile görüntülendi.

Başakşehir'de yapımı tamamlanan şehir hastanesinin yolları tartışma konusu olmuştu. Hastane çevresinde bağlantı yollarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olduğu belirtilmesi rağmen yollar bir türlü yapılmamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapımı tamamlanan hastanenin açılması için 20 Nisan tarihini hedef göstermişti. Erdoğan, yolların yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına talimat verdi. Talimatın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, hastane yollarının tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattı. Çarşamba gününden itibaren yoğun şekilde çalışan ekipler, yolların yapımında önemli bir mesafe kat etti.

Şehir hastanesinin yollarının tamamlanması için gerçekleştirilen hummalı çalışma, drone ile havadan da görüntülendi. İş makineleri ve işçilerin açılış tarihine kadar yolları bitirmek için yoğun şekilde çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, Güncel
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