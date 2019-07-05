05.07.2019 10:34
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(Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor

(Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor

Bursa'da başı boş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Bursa'da başı boş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.

11 Eylül Bulvarı Osmangazi Spor Komplesi önündeki orta refüjde bulunan ve nereden geldiği belli olmayan başı boş at sürücülere zor anlar yaşattı. Bir vatandaş, yola çıkmaya çalışan atı engellemek için seferber oldu. Sürücüleri dikkatli olması için ikaz eden vatandaş, daha sonra başı boş atı refüjdeki bir ağaca bağladı.

İhbar üzerine zabıta ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Osmangazi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak'ın da katıldığı operasyonla at refüjden alınarak araca yüklendi. Başı boş at, sahibi ortaya çıkana kadar muhafaza edilmek üzere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü. - BURSA
Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, Güncel

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