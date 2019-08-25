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(Özel) Başkan Çoban: "Biz bir kilimin bütün renkleriyiz"

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, her rengi Ahlat'ta buluşturduklarını belirterek, "Bu muhteşem bir zenginlik. Biz bir kilimin bütün renkleriyiz.

25.08.2019 09:37 (Özel) Başkan Çoban:
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, her rengi Ahlat'ta buluşturduklarını belirterek, "Bu muhteşem bir zenginlik. Biz bir kilimin bütün renkleriyiz. Bir kilim üzerinde bir bütünüz, bu bütünlüğümüzü korumak için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı etkinlikleri çeşitli gösterilerle devam ediyor. Değişik illerin kültürlerini tanıttığı ve birbirinden farklı gösterilerin yapıldığı kutlamalar, bugün de yoğun katılımla devam ediyor. Kutlamalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, 80 vilayetin temsilcilerini Ahlat'ta ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, "80 milyon tek bayrak, tek devlet, tek millet şuuruyla milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de milletimizin bütün güzelliklerini, kültürel öğelerini ortaya çıkararak hayat bulmasına imkan tanıyoruz. Burada bir taraftan etnosporu bir taraftan el sanatlarımızı canlandırıyoruz. 50 vilayetimiz şu an burada el sanatlarını sergiliyorlar. Her rengi burada buluşturuyoruz. Bu muhteşem bir zenginlik. Biz bir kilimin bütün renkleriyiz. Bir kilim üzerinde bir bütünüz, bu bütünlüğümüzü korumak için de elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kutlama alanına gelen vatandaşlar ise gün boyu devam eden okçuluk, atlı gösteriler ve güreş müsabakalarını izleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİTLİS

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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