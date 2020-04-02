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(Özel) Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bayrampaşa'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

02.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:08
(Özel) Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Bayrampaşa 'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi İrem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden aniden alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil olay yerine gelen çekici ile park yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa
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