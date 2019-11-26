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(Özel) Bayrampaşa'da yanan evden kopan parça itfaiyecinin başına düştü

Bayrampaşa'da bir apartmanın en üst katı alev alev yandı.

26.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:49(Özel) Bayrampaşa'da yanan evden kopan parça itfaiyecinin başına düştü
'da bir apartmanın en üst katı alev alev yandı. Yanan evden kopan tahta parçası yangına müdahale etmek için gelen itfaiye erinin kafasına düştü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında düşen tahta parçası ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dairede çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar vatandaş kameralarına saniye saniye yansıdı.

İtfaiye erinin başına parça düştü

Ekipler, yangına müdahale ettiği sırada alevlerin içinden kopan bir parça aşağıda bekleyen bir itfaiye erinin başına isabet etti. Başı kanayan itfaiye eri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavi edildi. Talihsiz bir kaza geçiren itfaiye erinin tedavisi olay yerinde yapılırken, alevlerin içinden kopan tahta parçasının düşme anı kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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