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(ÖZEL) Bekçiler'den otogarda dev uygulama

İstanbul'da, bekçiler tarafından Kurban Bayramı tatili önlemleri kapsamında otogarda uygulama ve denetim yapıldı.

03.08.2019 09:03 (ÖZEL) Bekçiler'den otogarda dev uygulama
İstanbul'da, bekçiler tarafından Kurban Bayramı tatili önlemleri kapsamında otogarda uygulama ve denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürülüğüne bağlı görev yapan bekçiler, Kurban Bayramı tatili önlemleri kapsamında, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan giriş yapan araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Bekçiler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. İlk olarak otogarın girişi tutularak başlatılan denetimde durdurulan araçlar didik didik arandı. Bekçiler, ardından otogar içerisinde Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı.

Alt katlar detaylı bir şekilde arandı

Bekçiler, son zamanlarda medyada sıkça yer alan otogarın alt katında da denetim yaptı. Her bir noktası didik didik aranan otogarın alt katlarında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı.

Bekçilerin, bayram tatili boyunca denetim ve uygulama yapacakları öğrenildi. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, Bayrampaşa, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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